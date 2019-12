Professore dell'Alberghiero di Arma di Taggia tra i giurati delle Olimpiadi Culinarie 2020

Uno degli insegnanti dell’istituto alberghiero di Arma di Taggia è stato selezionato per fare parte della giuria dell’IKA Culinary Olympics (le Olimpiadi Culinarie) in programma nel 2020 a Stoccarda, in Germania. La convocazione è arrivata qualche tempo fa ed il diretto interessato ha accettato con orgoglio la convocazione.

Di riflesso, la notizia porta prestigio all’istituto E. Ruffini. Infatti è la prima volta che uno degli chef della scuola tabiese avrà l’onere e l’onore di valutare i più grandi talenti mondiali della cucina. Le Olimpiadi IKA sono la più antica e grande competizione internazionale. Qui gareggiano squadre da tutto il mondo mettendo in campo i migliori chef suddivisi per diverse categorie.

Il professore dell’Alberghiero è stato selezionato per la sua rinomata esperienza. Inoltre è stato anche per tre volte il Campione Mondiale di Intaglio. Un Curriculum di tutto rispetto che non è passato inosservato, tanto da dargli la possibilità di poter prendere parte alla giuria. Il docente della riviera dei fiori sarà chiamato a valutare gli aspetti artistici legati alle preparazione.

Il rappresentante italiano dal 14 al 20 febbraio si unirà ai colleghi giurati, una cinquantina, provenienti da tutto il mondo. Per l’Istituto Alberghiero il riconoscimento ottenuto da un suo docente è un motivo di lustro ed orgoglio, simbolo dell’alto livello formativo offerto dalla scuola che ogni anno prepara i giovani talenti del mondo della cucina e della sala.