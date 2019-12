Imperia: venerdì Open Day per il Liceo Vieusseux, il programma completo della giornata

Il Liceo Vieusseux apre le porte agli alunni delle scuole medie e alle loro famiglie per presentare la propria offerta formativa. Appuntamento, venerdì 13 dicembre con "Porte Aperte al Liceo", dalle 16.30 alle 19, presso l’Aula Magna del Liceo Vieusseux. Mentre, per la sede distaccata di Pieve di Teco l'iniziativa si terrà il 17 dicembre 2019, tra le 13 e le 15.



"Dopo un'introduzione generale, potrete partecipare ai nostri laboratori didattici, parlare con i nostri docenti e i nostri allievi, per una scelta consapevole - spiegano dal Liceo Vieusseux - Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare la sezione "Orientamento in entrata" sul sito www.liceoimperia.gov.it".



Questo sarà il programma della giornata:



- dalle 16.30 alle 17 - Introduzione in aula magna;



- dalle 17 alle 19 - Laboratori Didattici, ripetuti ad intervalli regolari:

Fisica - Esperienze (Garello + tecnici)

Scienze - Esperienze (Dulbecco + Puppo)

Matematica - Curiosità matematiche (Verda)

Latino - Eredità latina nella lingua italiana gioco a squadre (Rusponi)

Informatica - Esperienza laboratoriale di coding (Baglietto)

Greco - Laboratorio di greco “Tra lessico e mito” (Berio)

Italiano - La letteratura alla radio (Ramoino)

Disegno e Storia dell'Arte - Lente di ingrandimento: il passato nel presente (Rianna)

Incontro con il biomedico (Allievi del terzo anno Biomedico)

Incontro con l'Esabac (Allievi del corso ESABAC)