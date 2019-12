A Sanremo 12 nuovi Vigili del Fuoco: il Ministero ha approvato le attese assunzioni

12 nuovi Vigili del Fuoco per Sanremo. La notizia è arrivata al comando provinciale attraverso il Decreto emanato in data 3 dicembre, dal Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Il documento prevede un potenziamento di 12 unità, per la dotazione organica del Distaccamento di Sanremo.



"Tale riqualificazione costituisce un traguardo importantissimo per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia in quanto il distaccamento di Sanremo è in posizione baricentrica nel territorio provinciale e, inoltre, le attività di intervento numericamente più elevate avvengono nell’area di competenza dei distaccamenti di Sanremo e Ventimiglia" - sottolineano dal comando.