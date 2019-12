Sanremo: al ristorante B.Bros & Co per sentirsi fra amici e provare l'ottima cucina di Alessandro Battaglia

Il ristorante, nato nel 2013 dal desiderio dei proprietari, Alessandro e Mira, di realizzare un locale nuovo e diverso da quelli presenti in zona, in poco tempo si è conquistato con merito un posto di rilievo fra i ristoranti à la page della città.

“Nel nostro locale entrano clienti ed escono amici” la filosofia del locale, che ha permesso di vincere una sfida non facile, soprattutto in tempi di crisi. E così, in controtendenza con molti locali costretti a spegnere il gas, Bbros, grazie ad un costante passaparola, ha conquistato una clientela sempre più ampia di residenti e turisti, che cercano un’accoglienza calda ed una cucina gourmet.

Il locale si trova a pochi passi dal Teatro Ariston, in via Volturno, una via laterale della centralissima via Matteotti, un tempo ricca di attività commerciali, che dopo un periodo di crisi oggi mostra segni di ripresa proprio grazie all’attività di questo ristorante, che in estate utilizza un piccolo dehors impreziosito da uno splendido murales.

L’interno è una piccola bomboniera, dove possono trovare posto al massimo 25 persone, caldo e confortevole, presenta una mise en place precisa e sempre elegante grazie a centrotavola colorati ed a tema floreale.

La sala gestita da Mira, accompagnata dalla sorella Meri, garantisce un’accoglienza davvero straordinaria, un servizio professionale e molto attento alle esigenze del cliente: se prenotate e avvisate che si tratta di un compleanno o un anniversario particolare, troverete il vostro tavolo apparecchiato con fiori freschi ed una mise en place particolare.

In cucina opera il giocane chef Alessandro che vanta una lunga esperienza nel settore: dopo aver terminato l’alberghiero di Taggia, ha lavorato in locali della zona molto interessanti come Olio Colto, Playa Manola, Paolo e Barbara; successivamente ha maturato esperienze in ristoranti all’estero, in particolare in Cataluña, ed infine stanco di un lavoro alle dipendenze, d’accordo con la moglie Mira, che lo ha seguito in questa avventura, ha voluto provare l’emozione di un lavoro autonomo, dove anche quando hai la febbre vai a lavorare e non guardi mai l’orologio.

Il menù proposto richiama le origini di Alessandro divise tra Liguria, Piemonte e Sicilia e permette di scegliere fra piatti del territorio, come coniglio, olive taggiasche, gamberi di Sanremo e verdure delle colline matuziane, in abbinamento con profumi e sapori siciliani e le ottime carni piemontesi. Nel complesso una cucina raffinata ottenuta utilizzando anche tecniche moderne, come le cotture a basse temperature e le fermentazioni.

I dessert sempre sfiziosi e ricercati, spesso sono preparati in sala con la spettacolare lampada per flambé.

Carta dei vini varia e completata con alcune chicche e etichette prestigiose del panorama vitivinicolo italiano senza dimenticare la parte riservata ai distillati internazionali e le birre artigianali.

Prezzo alla carta dai 40 ai 60 euro per persona

Il ristorante B Bros & Co si trova a Sanremo in via Volturno, 10 ed è consigliabile prenotare telefonando al numero 0184.1890854 o scrivendo all’indirizzo info@ristorantebbros.com o tramite la vivacissima pagina facebook.