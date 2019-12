Si è riunito ieri il direttivo dei 'Verdi Europa': in discussione sanità, Parco delle Alpi e Riviera Trasporti

Si è riunito domenica scorsa il direttivo allargato dei Verdi-Verdi Europa. I temi discussi sono stati diversi ma, in particolare, tre hanno focalizzato l'attenzione dei partecipanti.

Primo la sanità che, secondo il direttivo, deve percorrere una strada che la porti ad essere pubblica e funzionale. Non viceversa. Secondo il ‘Parco delle Alpi Liguri’: “Sta lentamente morendo di consunzione non avendo una dirigenza all'altezza del compito assegnargli Il Parco ha bisogno di iniziative e investimenti. Non ci si può limitare alla gestione di spesa corrente con quei pochi soldi che dà la Regione. I parchi come si vede per tante altre realtà sono un volano per una crescita economica a beneficio della collettività”.

Terzo punto la Riviera Trasporti: “Premesso che è l'azienda più inquinante della provincia, sta pure lei morendo per asfissia grazie ad una conduzione dissennata e ad una politica assente. La RT nonostante tutto ha però ancora delle potenzialità per essere protagonista sia ambientalmente che economicamente. Bisognerebbe però avere la forza di cambiare e diventare tutti un po' più responsabili verso questo patrimonio”.

I temi saranno prossimamente discussi con le Istituzioni.