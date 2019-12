Imperia, messa in sicurezza scuola, il plauso del consigliere d'opposizione La Monica

“Finalmente anche la città di Imperia potrà vedere realizzati importanti interventi in campo di edilizia scolastica. La sicurezza dei nostri bambini e dei nostri ragazzi deve essere primaria in ogni atto amministrativo”. Ad affermarlo è Davide La Monica, consigliere comunale d’opposizione di ‘Vince Imperia’, che continua: “Purtroppo la precedente amministrazione di centro sinistra non aveva presentato domande per ottenere finanziamenti ad hoc attraverso i bandi nazionali che erano stati aperti in quegli anni. Grazie però alla Regione Liguria sono arrivati fondi importanti al Comune di Imperia che potrà quindi immediatamente intervenire nelle nostre scuole. Infatti l’intervento complessivo previsto è pari ad euro 735.130, di cui il 95% ovvero 698.373, 50 € a carico della Regione Liguria e 36.756,50, ovvero il 5%, a carico delle casse comunali”.