La Liguria grande protagonista a Casteggio (PV) in occasione della decima edizione di Beerart

Un appuntamento unico, ormai entrato nella tradizione per assaggiare le migliori birre artigianali e conoscere le capacità, la fantasia e la creatività dei mastri birrai di 10 microbirrifici italiani.

La rassegna ben integrata nel territorio oltrepadano, non solo porta in scena le eccellenze della produzione brassicola, ma offre ai visitatori sapori e gusti di diverse tradizioni gastronomiche per cercare l’abbinamento più gourmet o anche solo quello più gustoso. Quest’anno l’area food oltre ad ospitare i sapori dell’Oltrepò propone una selezione di piatti della cucina ligure e numerose proposte gastronomiche tra street food e bistrot.

Come da tradizione, anche per l’edizione 2019 non mancheranno incontri con esperti del mondo brassicolo, showcooking e laboratori del gusto, resi ancor più gradevoli da i momenti di svago e di divertimento.

Il programma completo di questa tre giorni dedicata alla buona birra artigianale, al gusto, al divertimento e alla cultura in assoluta sicurezza è disponibile sul sito web birrart.org e sui social, Facebook e Instagram.

Arriveranno dalla Liguria tre dei dieci birrifici che animeranno la prossima edizione:

Maltus Faber che dalla Liguria porta le sue Birre ad alta fermentazione create utilizzando “solo” acqua, malti, luppoli e lieviti, non pastorizzate e non filtrate quindi vive e genuine. Cura e metodologia artigianale di produzione, attenzione alla qualità, legame con il territorio e Cultura Birraria sono le idee alla base di Maltus Faber, Birrificio in Genova!...

Fabbrica birra Busalla, situato in Località Birra (nome che è già una garanzia) a Savignone in Provincia di Genova, dal 1906 è la prima fabbrica di birra in Liguria e dal 1999 il primo microbirrificio artigianale della Liguria. A Casteggio porterà le sue Birre caratterizzate da una particolare attenzione al processo produttivo e dall'utilizzo di alcuni prodotti del territorio.

Broken Bridge Brewery situato nell’alta Val Bormida a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, è una birrificio artigianale che partendo dall'acqua di Cairo trasforma gli amidi del malto in zuccheri ottenendo un mosto che bolle e aromatizza col luppolo per ottenere poi una birra rifermentata non filtrata a cui non aggiunge niente. Risultato una birra naturale, 100% VEGAN, etica, esattamente come si sarebbe potuta fare 2 secoli fa!

A BirrArt anche due ristoranti dell'entroterra della Riviera Ligure di Ponente. Il primo da un paese che nel nome quasi si gemella con Casteggio, arriva da Castelvittorio il Ristorante Italia Castelvittorio che porterà nel Pavese i piatti della tradizione culinaria della Liguria. A Casteggio ci sarà anche il Ristorante La Balena Bianca di Vallecrosia capitanato dalla Chef Paola Chiolini con prelibatezze della Riviera Ligure di Ponente.