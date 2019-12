Sanremo: terza giornata di Nobel Week, oggi Prime Qualiti e Deplasticati onoreranno la memoria di Wangari Mathaari

Oggi, terza giornata della Nobel Week, alle ore 15 nel Parco di Villa Nobel, la società Prime Quality ed i Deplasticati celebreranno la memoria del Premio Nobel per la Pace Wangari Mathaari, alla presenza di una rappresentanza dell’Ambasciata Keniota in Italia.

Insignita del prestigioso riconoscimento nel 2004, Mathaari è conosciuta come Tree Lady per il suo instancabile lavoro nel fermare la deforestazione del suo paese piantando milioni di alberi. Fondatrice dell’Organizzazione non governativa Green-Belt Movement, ha piantato e favorito la crescita di più di 45 milioni di alberi. Durante la cerimonia , aperta al pubblico, verrà piantato un fico, albero simbolo del Green Belt Movement.

“È un onore per noi ospitare oggi la rappresentanza dell’Ambasciata Keniota in Italia per celebrare una figura così importante come Mathaari - dichiara Gianmaria Leto - il tema della tutela ambientale è per noi di importanza fondamentale”

Barbara Blengino, per i Deplasticati, aggiunge: “Uno degli obbiettivi del nostro gruppo è quello di incentivare la piantumazione degli alberi ed incrementare le aree green della nostro territorio. È stato naturale accogliere favorevolmente questa iniziativa, anzi per noi è un’ onore presenziare alla cerimonia in ricordo di una donna che ha fatto tantissimo per l’Ambiente”.