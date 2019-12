Raccolta fondi per la SPES da parte del Centro Sociale comunale Le Cinque Torri di Vallecrosia

Ieri al ristorante Erio il Centro Sociale comunale della Terza Età di Vallecrosia ha tenuto l'annuale pranzo degli auguri natalizi con relativo ballo.

Erano presenti 107 soci, guidati dal Presidente Pasquale Grassano. L'Amministrazione Comunale di Vallecrosia ha partecipato con il Vice Sindaco e Assessore delegata ai Servizi Sociali Marilena Piardi e con il Funzionario comunale apicale Roberto Capaccio.

Il Centro Sociale della Terza Età è uno dei fiori all'occhiello della Città della Famiglia, conta quasi 300 iscritti, è aperto tutti i pomeriggi (domenica compresa) e organizza momenti ricreativi e ludici (dal lunedì al sabato), corsi di ginnastica dolce (la mattina due volte la settimana), ballo (tutte le domeniche pomeriggio), passeggiate sul lungomare a passo veloce tutte le settimane, vari pranzi e cene sociali, almeno tre gite all'anno e un soggiorno termale di quindici giorni all'anno a Montecatini.

Non mancano poi momenti di solidarietà dell'associazione Le Cinque Torri che gestisce il Centro Sociale comunale della terza età nei confronti degli anziani in difficoltà, collaborando in questo ambito anche con i Servizi Sociali o, come nell'occasione di domenica scorsa, con una raccolta fondi straordinaria a favore della SPES di Ventimiglia (che aiuta i giovani disabili) che ha fruttato cinquecento euro.

L'assessore Marilena Piardi durante l'incontro si è congratulata con il presidente e con i soci per le attività e per la solidarietà dimostrata, ha anche evidenziato come il Comune di Vallecrosia abbia già attivato con la SPES-Scuola di Pace di Ventimiglia un'altra attività a favore dell'Emporio della Solidarietà gestito dalla SPES, affinché le famiglie che posseggano giocattoli usati in buono stato, libri per bambini e materiale scolastico lo donino all'Emporio portandolo alla sede dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia che lo farà recapitare. L'Emporio sta già sostenendo 180 famiglie del Comprensorio Intemelio.