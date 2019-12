Imperia: il Teatro-Canzone di Eugenio Ripepi domenica sera alla Società Operaia

Domenica 15 dicembre alle 21 “Va in scena il Teatro-Canzone”, di e con Eugenio Ripepi per la stagione teatrale diretta dallo stesso Ripepi al Teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Imperia in via Santa Lucia 14. Con l’attore, sul palco ci sarà una formazione d'eccezione: Simone Mazzone alla chitarra, Marco Moro ai fiati e Daniele Ducci al contrabbasso.

Costo del biglietto: 8 €. Il biglietto può essere acquistato la sera dello spettacolo.

È gradita la prenotazione ai numeri di telefono 339-5753743 o 0183-292222.



Un viaggio avventuroso e divertente, dai primi cimenti dei Caffè-Concerto a Ettore Petrolini, da Enzo Jannacci a Cochi e Renato, da Gaber e Luporini a Gian Piero Alloisio, tra ieri e oggi, con una canzone che non è solo canzone, tra Domenico Modugno, Piero Ciampi, Fabrizio De Andrè, Francesco Guccini, Alessandro Mannarino...



Quando si parla di Teatro-Canzone in Italia ci si riferisce quasi sempre alla figura di Giorgio Gaber, senza neanche ricordare l'apporto della drammaturgia di Sandro Luporini. Il ragionamento è corretto dal punto di vista dell'identità di genere, perché Gaber ha fissato e costituito "il concetto" di Teatro-Canzone, come cantante e come attore, ma non si è mai parlato di genere al di là del profilo gaberiano. Il teatro-canzone è l'incontro di due arti: è un solo performante che riassume in sé doti da attore e da musicista-cantante allo stesso tempo. Una drammaturgia musicale relata al recitato.

Eugenio Ripepi è autore del libro "Teatro-Canzone, Storia, artisti, percorsi", edito da Zona Music Books con la prefazione di Eugenio Buonaccorsi.