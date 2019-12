Bordighera: standing ovation ieri sera al Palazzo del Parco per il Concerto del ‘Voices Gospel Choir’ di Torino

Sessanta elementi e 4 eccellenti musicisti: basso, batteria chitarra solista e tastiere sul palco per due ore di di entusiasmante Gospel. Questa la grande serata di ieri dedicata al Gospel, sentito come canto di gioia che vive nella continua sinergia tra coro, musicisti e platea, in un unico emozionante spettacolo in cui nessuno è soltanto spettatore.

Il gruppo ha al suo attivo più di ventidue anni di attività ed è composto da circa sessanta elementi, una band musicale di accompagnamento live ed un gruppo coreografico di danza sotto la direzione di Laura Robuschi.

(Foto e Video di Eugenio Conte)