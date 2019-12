Bordighera: da sabato prossimo al 5 gennaio all'Accademia Balbo la mostra 'Centocinquanta per Trenta'

Dal 14 dicembre, con vernissage dalle 17, l'Accademia Balbo di Bordighera si ripresenta con una collettiva dei suoi artisti che si cimentano in un formato inusuale e stimolante.

‘Centocinquanta per Trenta’ è il titolo della mostra che sarà aperta dal giovedì alla domenica fino al 5 gennaio (chiuso il 26 dicembre), dalle 15 alle 18, come sempre nella Galleria dell'Accademia, in via Lamboglia 3.

Gli artisti partecipanti sono: Silvia Alterini, Giacomo Barberis, Claudio Bessone, Marco Bianchetti,Fiorenza Biga, Lucia Bongiovanni, Barbara Bosio, Luciana Bosio, Roberta Botturi, Enzo Consiglio, Alda Fagnano, Marisa Fogliarini, Marco Forte, Ruggero Gervasoni, Carlo Introvigne, Carol Invernici, Andrea Iorio, Laura Maineri, Daniela Mortarotti, Bruno Muran, Lucia Pellegrino, Eliana Segati, Romano Taddei, Pino Venditti.

La mostra avrà il patrocinio del Comune di Bordighera ed il rinfresco sarà organizzato a favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica.