A “Cervo in blu…d’inchiostro” la presentazione del libro “Cara Premier ti scrivo” di Daria Colombo (Foto)

Ieri Cervo “Città che legge 2018/”019”, ha dato l'avvio alla rassegna letteraria “Cervo in blu…d’inchiostro - La Riviera dei libri” con Daria Colombo che ha presentato nell’Oratorio di Santa Caterina in Cervo “Cara Premier ti scrivo”, ed. La Nave di Teseo, sette racconti che si leggono come un romanzo corale e parlano delle problematiche del nostro presente, delle sue criticità e delle nostre attese.

Daria Colombo, art director e giornalista, è tra i fondatori del movimento nazionale de “I Girotondi” ed è attualmente Delegata alle Pari opportunità di genere del Comune di Milano. Collabora professionalmente da oltre trent’anni con Roberto Vecchioni, suo marito, con cui condivide anche l’impegno sociale.

L’autrice è stata presentata da Laura Arimondo, presidente della “Cumpagnia du Servu” e dal sindaco Lina Cha. Ha dialogato con l’autrice il Prof. Massimo Puglisi dell’Istituto Ruffini di Imperia.

Un incontro è stato molto partecipato e ricco di spunti di riflessione. Il pubblico ha dialogato con l'autrice creando un vero e importante confronto. La serata è terminata con la canzone “Donne” di Zucchero Fornaciari, interpretata magistralmente da Mauro Vero, che ha entusiasmato il pubblico

La Rassegna è ideata e curata da Francesca Rotta Gentile, professoressa dell’Istituto Colombo di Sanremo, e promossa dall’Associazione Culturale Cumpagnia du Servu, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e Istruzione del Comune di Cervo, del Comune di Imperia, del Comune di Sanremo, della Provincia di Imperia, della Città di Bordighera, del Comune di Ospedaletti.

Foto servizio a cura di Bruno Bajardi