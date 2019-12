Tra tradizione e nuovi mercati: anche il Frantoio Benza di Imperia sceglie di promuoversi attraverso l'influencer Ilaria Salerno

Un buon olio nasce da un'ottima lavorazione: da centocinquant'anni il mantra del Frantoio Benza è il filo conduttore che contraddistingue la storica attività della Val Prino, nell'imperiese, e che unisce le generazioni che si sono susseguite. In tutto questo tempo, senza dimenticare i capisaldi della tradizione della coltivazione dell'oliva taggiasca tramandata dai nonni, il frantoio si è sempre più modernizzato con macchinari all'avanguardia in grado di ottimizzare il processo di lavorazione e di esaltazione del gusto dell'olio, del patè d'olive e di tutti i prodotti derivanti. Non è quindi un caso che, tra le forme più attuali di promozione territoriale, abbia dato voce ad un'influencer che conta un pubblico consolidato, nel territorio ligure e non solo, di ben 55mila followers.

Ilaria, passare da un gioiello Morellato ad un prodotto per la pelle SunSun o da un pianoforte dell'associazione PantaMusicà ad una bottiglia di olio Benza è stato un attimo. Come riesci a coniugare la tua figura e diffondere il giusto messaggio in maniera così trasversale e convincente?

"Scelgo di affidarmi e di collaborare solo con professionisti, con persone competenti nel loro settore e che propongono prodotti di qualità. Non è facile sponsorizzarne di diversi rispetto le volte precedenti ma penso che la carta vincente sia quella di essere trasparenti, con se stessi e con i followers: creando rapporti di fiducia chi mi segue sa che quanto promuovo è qualcosa di un certo valore mentre l'azienda che mi sceglie come portavoce sa che i miei followers hanno fiducia in me."

La recente esperienza al Capitolo Impero di BNI è stato fondamentale per poter entrare in contatto con validi imprenditori di diversi settori. Che cosa ne pensi di opportunità del genere?

"Penso che BNI possa essere molto importante per chi possieda una specifica attività. Alla riunione alla quale ho partecipato come ospite ho percepito sin da subito che le persone all'interno del Capitolo si comportano come una grande famiglia pronta a darsi una mano a vicenda, a supportarsi e ognuno a dare il suo fondamentale contributo al successo reciproco. Ne sono rimasta molto colpita, soprattutto per l'amicizia e il rispetto che nutrono l'uno per l'altro. L'incontro è stato positivo anche per la mia attività, le mie strategie di promozione e la tipologia di persona competente e professionale con cui sono abituata a lavorare ed instaurare rapporti di collaborazione che spesso possono diventare duraturi."





Sei la testimonial di molti settori e l'esperienza con il Frantoio Benza è il primo nel campo food. Come ti vedresti nelle vesti di promotrice di questo genere di attività?

"Ammetto che mi piacerebbe molto espandere la mia attività anche nel campo food, soprattutto quelli della mia terra: sponsorizzare prodotti legati al territorio ligure, al quale mi sento indubbiamente legata, è davvero gratificante per me. Ho avuto modo di conoscere Claretta e suo figlio e ho maturato ottime impressioni: Claretta si è dimostrata una persona in gamba, molto disponibile e altrettanto aperta a quelli che sono i nuovi mercati del marketing, appunto i social, che incrementano la visibilità e la notorietà di un'attività abbattendo notevolmente i costi di produzione e di gestione. Da sempre la pubblicità si è affidata a dei testimonial per influenzare maggiormente le persone e ora i nuovi mezzi di comunicazione ripropongono questa soluzione in una veste più diretta e in sintonia con il nuovo modo di approccio dell'utenza."

Il mondo dei social è sicuramente un mondo molto immediato che ti permette di entrare in contatto con innumerevoli realtà: cosa possiamo aspettarci nell'immediato futuro?

"Verissimo, è un mondo sempre in fermento e molto frenetico ma filtrando i settori a secondo del mio modo di essere e quindi di comunicare riesco a dare il meglio in ogni rapporto di collaborazione. Proprio in questi giorni ne stiamo cominciando uno con l'atelier Arredi e Dintorni di Imperia. Ho conosciuto Anna Maria a BNI e penso che possano venire fuori ottime idee. Chi fosse interessato a seguire gli aggiornamenti può trovarmi su Instagram sul profilo Ilaria.Salerno (qui https://www.instagram.com/ilaria.salerno/ )."





Per conoscere i prodotti del Frantoio Benza è possibile visitare il sito https://www.oliobenza.it/, chiamare lo 0183.280132 o mandare una mail a info@oliobenza.it