CRM software online: come utilizzarlo e quali sono i vantaggi

In una realtà economica altamente digitalizzata, le informazioni e i dati di un singolo utente diventano gli strumenti necessari al fine di differenziarsi dalla concorrenza, rispecchiando una nuova visione della realtà aziendale in cui si portano in primo piano il soddisfacimento delle esigenze del cliente.

Oggi, gestire l'enorme quantità di informazioni in modo corretto e senza errori, archiviando e organizzando il tutto per aumentare la produttività, è possibile grazie a strumenti innovativi come i CRM online .

Ma quali sono le novità di questi sistemi? E perché utilizzarli in un'azienda? Comprendere la realtà di questi strumenti è ciò che di seguito esporremo.

Come un software migliora l'attività d'impresa

L'acronimo CRM indica il Customer Relationship Management, un programma che è stato creato con lo scopo di gestire l'insieme di dati che riguardano un singolo utente in modo da poterli unire in un solo elemento e soprattutto facilmente accessibili.

Uno strumento dalle potenzialità elevate che offre semplicità di organizzazione, una gestione precisa e senza incertezze delle informazioni e una categorizzazione delle stesse. Ma la caratteristica principale di questo strumento è quello di non essere solo una applicazione ma anche una vera e propria strategia di gestione.

Infatti in un software CRM si fonde sia l'aspetto tecnologico sia la possibilità di creare un progetto specifico, utilizzando i dati che si conoscono, trasformando i singoli contatti in nuovi clienti e incrementando in questo modo le vendite.

Il CRM svolge la sua attività attraverso una piattaforma che permette quindi di collegare i diversi elementi che fanno riferimento a un cliente e che provengono da differenti fonti come:

email,

social,

siti,

negozi fisici,

call center,

e-commerce,

acquisti online,

partecipazioni a campagne di marketing e la lista continua.

Inoltre il CRM crea una sistematicità di acquisizione di questa enorme mole di dati, senza le quali una campagna marketing non potrebbe avere efficacia. In questo modo un'azienda riesce a migliorare le relazioni con i clienti e poter quindi aumentare la produttività di un servizio e di un prodotto.

Come gestire dati e informazioni

Un software di CRM è la base del nuovo sistema di interazione tra le aziende e i clienti. Infatti l'aspetto principale che si pone in evidenza è proprio il concetto di relazione che si viene a instaurare con un singolo utente e che permette a un'impresa di migliorare le sue vendite.

Grazie a un CRM si potranno convogliare in un unico programma tutte le informazioni che riguardano un utente, da quelle anagrafiche alle preferenze di scelta, componendo una banca dati da cui attingere in ogni momento e condivisa dai singoli settori di un'azienda.

Il software si adatta perfettamente alle nuove realtà del mercato, in cui il cliente non è più visto solo come un soggetto che acquista, ma ha delle preferenze, delle abitudini e dei desideri. Attraverso questa nuova visione si potrà instaurare una nuova immagine del cliente, con una sua storia.

Un CRM utilizza la tecnologia della piattaforma per integrare l'impersonalità dei nuovi strumenti di comunicazione e far sentire al cliente l'esistenza di un rapporto diretto in cui il raggiungimento della sua soddisfazione è la mission dell'azienda.

Quindi attraverso un programma di Customer Relationship Management sarà possibile migliorare gli obiettivi aziendali, ottenendo maggiori risultati dalle singole campagne di marketing che potranno essere personalizzate in rapporto alle esigenze di uno specifico target di utenti, realizzando prodotti che siano adatti alle richieste del mercato e che permettono quindi di aumentare le vendite e creare una differenziazione rispetto alla concorrenza.

Le applicazioni e i risvolti nel lavoro di tutti i giorni

Il CRM è una forma di lavagna virtuale in cui invece di osservare foglietti di carta, che rappresentano le informazioni di un utente, collegati attraverso fili di colori differenti, si avrà una piattaforma digitale gestita da un software il quale accumula le informazioni che riguardano un singolo cliente, le archivia sul sistema cloud e al contempo le organizza, suddividendole in modo da essere utili ai singoli reparti di un'azienda.

Il programma quindi rielabora i diversi parametri gestendo migliaia di input che provengono dalle diverse fonti presenti online o da altre realtà di comunicazione. Ogni cliente avrà un file apposito con una sua storia completa e ben definita e che permette di poter essere consultata in ogni momento.

Visionare le singole informazioni è davvero semplice adattandosi in modo perfetto a tutte le tipologie di aziende, piccole, medie e grandi e permettendo di sviluppare il lavoro in modo preciso intorno a questi dati.

Dalla creazione di un unico database alla cronologia delle comunicazioni, dall'organizzazione delle riunioni alla creazione di un calendario ben definito, dalle statistiche al controllo delle vendite, il software diventa il sistema di collegamento tra i singoli settori produttivi dell'azienda uniformando le informazioni e rendendole precise.

I vantaggi della sua installazione

Ma perché utilizzare un software CRM? Le potenzialità di questa piattaforma sono enormi incrementando in modo esponenziale la produttività di un'azienda.

Di seguito elenchiamo gli aspetti principali che lo rendono uno strumento indispensabile per un'impresa moderna:

Analisi e organizzazione dei dati : il CRM è strutturato al fine di fornire a un'azienda informazioni precise riguardante un singolo cliente, convogliano tutti i dati provenienti dalle miriadi di fonti presenti. In questo modo non vengono smarrite informazioni, non si creano imprecisioni e inoltre verranno catalogate e organizzate automaticamente risparmiando tempo e risorse di personale.

Attenzione al cliente : la soddisfazione del cliente è una priorità, dato che un utente contento del prodotto o del servizio, deciderà di effettuare altri acquisti. Il CRM permette di poter instaurare una vera e propria relazione con ogni utente, conoscendone la storia, le preferenze e le abitudini di vendita.

Eliminazione di errori : la gestione dei contatti in maniera automatizzata e la condivisione in tempo diretto con i singoli reparti, offre la possibilità di eliminare gli errori nel rapporto con il cliente, per esempio evitando di inviare di nuovo un sollecito per una fattura o un email che è stata già consegnata.

Incremento della produttività : i dati e le informazioni permettano di poter ideare campagne di marketing mirate a un target preciso e che rispondono alle esigenze dei singoli clienti, con un aumento delle vendite e della produttività di un'azienda.

Crescita aziendale : ottenere una maggiore soddisfazione del cliente porta anche a una crescita di tutti i prodotti e i servizi di una società, con una netta differenziazione nel mondo del mercato moderno.

Ottimizzazione delle risorse: i software CRM permettono di automatizzare una serie di attività che sono ripetitive, contribuendo a una gestione aziendale delle risorse in modo più proficuo.

Conclusione

Il software CRM è una realtà necessaria in un'azienda che vuole definirsi moderna e differenziarsi dalla concorrenza.

Grazie al suo impiego i clienti sono al centro della vision aziendale, non più semplici acquirenti ma persone che hanno una storia che viene identificata e creata attraverso questi software.

Combinando una tecnologia innovativa e una strategia, il Customer Relationship Management è una realtà fondamentale per un'azienda al fine di crescere e diventare più produttiva.