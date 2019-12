Sanremo: stasera riapre via Duca d'Aosta, dopo oltre una settimana si torna a circolare sulla strada chiusa per rischio frane

Dopo l'annuncio di questa mattina, mancano ormai pochi minuti alla riapertura di via Duca d'Aosta. Il Comune, effettuate le giuste verifiche sui sensori installati per monitorare gli spostamenti del muro di contenimento, ha scelto di riaprire al traffico la strada fondamentale per chi abita in direzione Poggio.

Via Duca degli Abruzzi era chiusa ormai da più di una settimana, da quando i dati dei sensori avevano fornito risultati ben oltre la soglia di allarme. È stato poi verificato che, nonostante il muro si fosse realmente spostato, il movimento era nella norma dopo le piogge abbondanti di novembre e i sensori avevano fornito dati sballati.

Dopo la riapertura di questa sera il Comune continuerà a monitorare gli spostamenti in attesa che Regione e Anas mettano mano al portafoglio per finanziare il progetto necessario a mettere in sicurezza l'intera area.