Sanremo: scooter prende fuoco in via Privata Delle Rose, intervengono i Vigili del Fuoco

Attimi di paura in via Privata Delle Rose a Sanremo. Intorno alle ore 21 infatti uno scooter ha improvvisamente preso fuoco nelle immediate vicinanze di un'abitazione coinvolgendo anche una catasta di legna, altri motorini e annerendo in parte la soletta di un terrazzo.

Da quanto appurato il tutto sarebbe partito da una scintilla dovuta all'eccessivo surriscaldamento del mezzo. Per fortuna si registrano solo alcuni danni materiale e nessuna persona coinvolta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, Polizia e Ospedaletti Emergenza.