Sanremo: per la Nobel Week i Deplasticati e Prime Quality piantano un albero nel ricordo di Wangari Mathaari (Foto)

Per la terza giornata della Nobel Week, questo pomeriggio nel parco di Villa Nobel Prime Quality ed i Deplasticati hanno onorato la memoria del Premio Nobel per la Pace Wangari Mathaari piantando un albero insieme ad alcuni ragazzi delle scuole di Sanremo e alla presenza di una rappresentanza dell’Ambasciata Keniota in Italia. Presente anche l'assessore al Verde Pubblico del Comune di Sanremo Lucia Artusi.

Insignita del prestigioso riconoscimento nel 2004, Mathaari è conosciuta come Tree Lady per il suo instancabile lavoro nel fermare la deforestazione del suo paese piantando milioni di alberi. Fondatrice dell’Organizzazione non governativa Green-Belt Movement, ha piantato e favorito la crescita di più di 45 milioni di alberi. Durante la cerimonia , aperta al pubblico, verrà piantato un fico, albero simbolo del Green Belt Movement.