Sanremo: in via Duca degli Abruzzi arrivano due attraversamenti pedonali rialzati, in settimana il via ai lavori

Il Comune di Sanremo continua negli investimenti per la sicurezza stradale. Sono in programma i lavori per la costruzione di due nuovi attraversamenti pedonali rialzati, questa volta in via Duca degli Abruzzi.

Gli attraversamenti rialzati sono una soluzione già adottata in diverse vie cittadine con il doppio obiettivo di rallentare la marcia sulla carreggiata e di rendere più sicuro l’attraversamento dei pedoni. Il tutto a fronte di una spesa sostenibile.

E così giovedì e venerdì prossimi, dalle 8 alle 18, si effettueranno i lavori per la costruzione dei due nuovi attraversamenti in via Duca degli Abruzzi, strada dove troppo spesso l’alta velocità è all’ordine del giorno.