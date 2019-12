Sanremo: il Comune cofinanzia i lavori di adeguamento dell'impianto antincendio del Casinò

Il Comune di Sanremo, in qualità di socio unico del Casinò, provvederà a cofinanziare alcuni interventi di manutenzione straordinaria sull’immobile della Casa da Gioco, in particolare il completamento dell’adeguamento alla normativa di prevenzione degli incendi dell’immobile.

La decisione è stata presa dal Sindaco e dalla Giunta, dopo averla comunicata al Cda del Casinò. Verranno finanziati 800mila euro, in una prassi ormai consolidata per il fatto che la Casino Spa reinvesta gli utili d’esercizio in interventi di manutenzione straordinaria sull’immobile.

Nell’Assemblea ordinaria della società che gestisce l’azzardo matuziano, in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018, è stato deliberato di destinare la somma di 800.000 dell’utile d’esercizio all’erogazione di un dividendo al Comune di Sanremo, unico azionista.

Il 18 ottobre scorso, in esecuzione al Piano d’Impresa triennale, il Casinò ha provveduto all’aggiudicazione dei lavori di adeguamento dell’impianto antincendio con interventi edili, architettonici ed impiantistici per una somma, al netto del ribasso, di circa 1.490.000 euro. Questi lavori si aggiungeranno a quelli già eseguiti per completare l’adeguamento alla normativa, secondo il progetto basato sulla tecnologia ‘fire safety engineering’, approvato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.