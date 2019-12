Sanremo: denuncia di un insulto razzista da una mamma, la risposta della Sanremese Calcio

“La Sanremese Calcio interviene rivendicando con forza la propria estraneità ai fatti riportati e riguardanti un presunto insulto razzista rivolto ad un calciatore avversario, rigettando l’affermazione secondo cui i calciatori ospiti avrebbero lasciato il campo impauriti”.

Interviene in questo modo la società matuziana, in risposta alle dichiarazioni della mamma di un giocatore 13enne dell’Ospedaletti Calcio, che ha denunciato un insulto razzista, nel corso dell’incontro di sabato scorso a Pian di Poma. “A dimostrazione di ciò, gli stessi ragazzi, di entrambe le squadre – prosegue il comunicato della società biancoazzurra - una volta lasciato il campo di gioco al termine della partita, hanno trascorso insieme la serata in serenità ed amicizia, presso il Luna Park della città dei fiori. Circostanze, tutte queste, che siamo certi verranno confermate anche dai dirigenti dell’Ospedaletti”.

La Sanremese, i suoi atleti e tifosi infatti ripugnano con forza la piaga del razzismo: “La quale va però combattuta seriamente e, proprio per questo, non può essere strumentalizzata per una ridicola visibilità ed andrebbe, ancor di più, trattata con la dovuta attenzione anche dagli organi di stampa, troppo spesso interessati a qualche click in più ma sempre meno attenti a verificare le notizie e le informazioni ricevute”.

“Dispiaciuta per l’ennesima occasione persa per poter esser, davvero, d’esempio ai giovani – termina la Sanremese - riflette sulla possibilità, congiuntamente con le altre Società della zona che si rendessero disponibili, di organizzare un evento che, grazie al volano dello sport, coinvolga la collettività tutta nel nome della solidarietà e della sensibilità”.

Il nostro giornale conferma, come fatto telefonicamente con la società matuziana, di non aver mai accusato la stessa dei fatti avvenuti, ma di aver riportato semplicemente la testimonianza di una madre che ha dichiarato di aver chiaramente udito un insulto di una singola persona partire dalla tribuna verso il figlio.