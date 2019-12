Imperia: il 18 dicembre festa di chiusura del progetto “Ogni stagione porta i suoi frutti"

Mercoledì 18 dicembre alle ore 15, presso la Società Operaia di Muto Soccorso di Imperia Oneglia in via S. Lucia, si terrà la festa di chiusura del progetto “Ogni stagione porta i suoi frutti". Un'iniziativa dell'Auser Imperia, finanziato da Regione Liguria con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



"La Festa conclude un anno di intenso lavoro per la realizzazione di oltre 30 progetti che hanno spaziato in vari campi di intervento: cultura, storia, attività motorie, aiuto all’uso delle nuove tecnologie, a cui hanno partecipato, nell’arco di tutta la Provincia, centinaia di anziani e studenti. Nel corso della festa si svolgerà una grande lotteria a premi costituiti (si vince sempre) da torte e non solo, anche da oggettistica; si balla con musica dal vivo. Non ultima la tradizionale merenda" - spiegano dalla Auser Imperia.