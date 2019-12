Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 9 a domenica 15 dicembre in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 9 DICEMBRE



SANREMO

8.30-18.00. Nobel Week 2019: settimana di respiro internazionale, ricca di eventi culturali, con congressi e meeting legati ai Premi Nobel e non solo, eventi conviviali. Villa Nobel, fino al 13 dicembre (più info)

11.00. Incontro organizzato dal Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande con alcune classi medie della scuola Pascoli nell’ambito delle iniziative per favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della città. Verranno affrontati i temi del bullismo e del cyberbullismo. Sala del Consiglio comunale di Palazzo Bellevue

16.30. Per l’Unitre Sanremo, Corso ‘La Riviera dei poeti’ con il Prof. Fabio Baricalla sul tema ‘La Riviera nei versi di Francesco Pastonchi. Biblioteca Civica, via Carli 1, ingresso libero

IMPERIA

9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

9.00 & 15.00. Per le ‘Giornate della Disabilità’, ‘Promozione Salute... per caregiver’: ginnastica dolce e benessere al Palasalute (palestra 2° piano, h 9) + ‘Insieme si può. Sportiva...mente’: Giochi per tutti a cura di ANFFAS Imperia, Associazione HELP, Polisportiva Integrabili presso la Palestra Maggi (h 15/17)

15.00-18.00. Per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, proroga della mostra ‘Il genio di Leonardo’ fino al 20 dicembre 2019. Evento a cura dell’AIAMS (Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici) e della Compagnia dell’Olivo. IIS Marconi, via Gibelli 4

15.00-18.00. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i lunedì)

BORDIGHERA



10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

10.00, 19.30 & 21.00. Tre proiezioni nell’ambito del ‘Ponente International Film Festival’. Cinema Zeni, fino al 12 dicembre (il programma a questo link)

19.00. Per i ‘Lunedì del Movimento Civico’, incontro sul tema ‘Marketing territoriale attraverso il cinema’ con una intervista a Cristina Bolla, Presidente della Genova-Liguria Film Commission (GLFC), fondazione creata dalla Regione Liguria che quest’anno celebra 20 anni di attività. Cinema Zeni



ENTROTERRA

BADALUCCO



18.30. ‘UpArteNatale’ (4a edizione), ‘Natale in Amicizia’: ‘Pronto soccorso Natura’: rimedi naturali a cura di D.Lottero. UpArte Badalucco Art Gallery, piazza Duomo (più info)

DIANO CASTELLO



14.00-18.00. ‘L'emozionismo’: mostra del pittore Francesco Mancini con una quarantina di opere realizzate con la flash-art, metodo creato dallo stesso Mancini che utilizza un rullino per stendere sulla tela il colore. Chiesa di San Giovanni, fino al 6 gennaio

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)



MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

FRANCIA

MONACO

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

MARTEDI' 10 DICEMBRE





MARTEDI’ 10 DICEMBRE

SANREMO

10.00-20.30. Nobel Week 2019: settimana di respiro internazionale, ricca di eventi culturali, con congressi e meeting legati ai Premi Nobel e non solo, eventi conviviali. Villa Nobel, fino al 13 dicembre (più info)

10.30. Al Mercato Annonario, rassegna musicale di pianoforte. Mercato di Piazza Eroi sanremesi

16.00. ‘La Costituzione Italiana’: incontro tra i ragazzi dell’Us Amoretti e Artistico, i volontari dell'Auser e della rete Invecchiamento Attivo con Hussein Aden Sheikh Mohamoud dell'Associazione Soomaaliya di Torino a partire dalla lettura del libro ‘Non dirmi che hai paura’ di Giuseppe Catozzella. Palazzo Roverizio, in via Escoffier

IMPERIA

9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

17.00. Presentazione del libro di Pasquale Indulgenza ‘Correvano inesauste le onde…’. Evento a cura dell'Associazione culturale Michele De Tommaso. Biblioteca Civica Leonardo Lagorio, ingresso libero

BORDIGHERA

10.00, 18.30 & 21.00. Tre proiezioni nell’ambito del ‘Ponente International Film Festival’. Cinema Olimpia, fino al 12 dicembre (il programma a questo link)

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)



MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

FRANCIA

CANNES

20.30. Festival de Danse de Cannes 2019. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 15 dicembre (i dettagli a questo link)

MONACO

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)



MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE

SANREMO



9.00-18.00. Nobel Week 2019: settimana di respiro internazionale, ricca di eventi culturali, con congressi e meeting legati ai Premi Nobel e non solo, eventi conviviali. Villa Nobel, fino al 13 dicembre (più info)

IMPERIA

9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

15.00-18.00. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

VALLECROSIA

18.30. Per ‘Giovani Oltre…’, incontgro formativo tenuto dalla dott.ssa Cinzia Leone, pedagogista, responsabile del progetto S.P.E.M. Genova, sul tema ‘La Cultura dell’educazione in campo educativo’. Salone parrocchiale dell’Opera Salesiana

BORDIGHERA



10.00, 18.30, 19.00 & 21.00. Quattro proiezioni nell’ambito del ‘Ponente International Film Festival’. Cinema Zeni, fino al 12 dicembre (il programma a questo link)

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

OSPEDALETTI



17.00-18.30. ‘Emozioni in gioco’: laboratorio dedicato alla tematica delle emozioni nell’età evolutiva rivolto a genitori, insegnanti ed educatori. Relatrice la neuropsichiatra infantile Valeria Mosca. Biblioteca Comunale, corso Regina Margherita



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

FRANCIA

CANNES

20.00. Festival de Danse de Cannes 2019. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 15 dicembre (i dettagli a questo link)

MONACO

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)



GIOVEDI’ 12 DICEMBRE

SANREMO

9.00-13.30. Nobel Week 2019: settimana di respiro internazionale, ricca di eventi culturali, con congressi e meeting legati ai Premi Nobel e non solo, eventi conviviali. Villa Nobel, fino al 13 dicembre (più info)

20.30-22.00. ‘Save the Bees, Save your Mind, Save your Life’: primo di un ciclo di cinque incontri gratuiti sul tema dei vari aspetti dell’Apicoltura rivolto agli infortunati sul lavoro della provincia di Imperia, ai loro familiari e a tutta la cittadinanza interessata. Sede dell'Associazione IntegrAbili C.so Mazzini 3, Ex Scuderie Villa del Sole, info 329 9593336

IMPERIA



9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00-12.00. Per le ‘Giornate della Disabilità’, Laboratorio di Teatro Sociale promosso da ALFFAP, Teatro Ortica e Dipartimento Integrato di Salute Mentale ASL1 presso la Società Operaia Santa Lucia

21.15. Nel ricordo del 50° anniversario della strage di piazza Fontana e della morte di Giuseppe -Pino- Pinelli il Gruppo Teatrale l'Attrito presenta ‘Soqquadro-I funerali dell'anarchico Pinelli’ con Daniela Giacomoni, Mary Albanese, Patrizia Petri,Gary Marks, Giovanni Zecchini, Renato Donati e Simone Cristiano. Teatro dell'Attrito, renotazioni al numero 329 49 555 13

VENTIMIGLIA



16.00. Per il ciclo conferenze ‘Il Confine: Limite ed Opportunità’, ‘Confine’ e ‘Confini’: peripezie senza fine’: Considerazioni psicoantropologiche a cura del Dott. Giandomenico Montinari, Neuropsichiatra. Antiquarium, Area Archeologica di Nervia, Corso Genova 134, ingresso libero

17.00. ‘Note sul Corpo: il corpo in letteratura e nell’arte, nella scienza e nel diritto’: conversazione sul tema a cura di Emanuela Marangon, Psicologa, psicoterapeuta. Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza Bassi 1, info 335 5457585

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

18.30. ‘I Film del Mediterraneo’: proiezione nell’ambito del ‘Ponente International Film Festival’ del film ‘Forse è solo mal di mare’. Intervista con Paolo Bonacelli. Modera Giancarlo Pignatta. Cinema Zeni (il programma a questo link)

TAGGIA ARMA



21.00. Incontro pubblico a cura dell’Amministrazione Comunale al fine di promuovere momenti di scambio e di partecipazione con i cittadini + scambio di Auguri Natalizi. Sala Polifunzionale del Comune di Taggia, via San Francesco 441

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)



MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

FRANCIA

CANNES

19.00. Festival de Danse de Cannes 2019. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 15 dicembre (i dettagli a questo link)

MONACO

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

20.00. Concerto di Jazz e di Musiche attuali amplificate degli allievi dell’Accademia Rainier III. Théâtre des Variétés

20.30. Rappresentazione della commedia ‘Signé Dumas’ di Cyril Gély ed Eric Rouquette. Théâtre des Muses (più info)



VENERDI’ 13 DICEMBRE

SANREMO

11.00-19.90. Nobel Week 2019 (ultimo giorno): settimana di respiro internazionale, ricca di eventi culturali, con congressi e meeting legati ai Premi Nobel e non solo, eventi conviviali. Villa Nobel (più info)

16.00. ‘Deinà in u cian’, passeggiata nel ‘piano’, il quartiere intorno a San Siro, alla scoperta dei luoghi ricchi di storia e di arte: il Battistero, il Duomo, la Chiesa dell’Immacolata, i vicoli, le mura, le torri. A cura della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza San Siro, via Costiglioli

16.30. Per l’Unitre Sanremo, lezione su ‘Quasimodo operaio di sogni: il figlio Alessandro racconta il diario poetico di Salvatore. Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, ingresso libero

21.15. ‘Tilt. Le Cirque World’s Top Performers: spettacolo della Compagnia formata dai migliori artisti del Nouveau Cirque e provenienti dal Cirque du Soleil. Teatro Ariston, fino al 15 dicembre (più info)

22.30. Il Venerdì notte targato ‘Malamia’: il dj Junior Biscochito apre la serata con salsa e bachata. All’1 D.One direttamente da Ibizia, con tracce hip-hop, dance e reggaeton. Victory Morgana Bay

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

15.30-17.00. Per l’Università Popolare dell’Età Libera, Ciclo ‘Il mondo incantato’: incontro con Mariella Rossi sul tema ‘Herman Hesse. Leggende e fiabe’. Sede Auser, Salita Frati Minimi 3

16.30. Festa di Santa Lucia: funzione + distribuzione delle classiche frittelle di mele con Cioccolata, Panettone e Bevande fino ad esaurimento. Il tutto sarà offerto dagli organizzatori. Chiesetta in via S. Lucia

21.00. ‘Jazz In The West’: concerto del Blue jazz Ensemble & Friends formato da Igor Labichino – pianoforte, Marco Moro – flauto, Paolo d'Aloisio – sax, Silvano Manco – basso. Daniele Ducei – contrabbasso, Enzo Goffi – batteria, Michela Panerò e Cristina Rovaldi – voce. Teatro dell’Attrito, via Bartolomeo Bossi 43

VENTIMIGLIA

21.00. ‘Fiabe d'inverno’: Favole teatralizzate con musica dal vivo per pubblico di ogni età. Liberamente tratte da H.C. Andersen, G. Rodari e da novelle di paesi lontani. Regia e ideazione di Lilia De Apollonia Teatro Comunale, ingresso libero

VALLECROSIA

21.00. spettacolo teatrale ‘Il Servitor…servito’ a cura della Compagnia Teatro della Luna di Vallecrosia, regia di Luciano De Stefanis. Sala Polivalente comunale

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

21.00. Conferenza tenuta dalla dottoressa Claudia Palma della Galleria d’arte moderna di Roma sul tema ‘La Galleria nazionale d’arte moderna ieri e oggi, come è nata e come si trasforma a cura di Claudia Palma’. A cura dell’Accademia G. Balbo Riviera dei Fiori. Chiesa Anglicana



OSPEDALETTI

16.45-18.45. ‘Colpire nel Segno’, viaggio alla scoperta della LIS (Lingua dei Segni Italiana): incontro a cura della dott.ssa Martina Caminati, psicologa e assistente LIS, Dott. Lorenzo Vito, educatore presso Istituto dei Sordi di Torino. Biblioteca Comunale, viale Regina Margherita 1

TAGGIA ARMA

16.30-18.00. 6a Edizione Natale a Villa Boselli: accensione dell’albero di Natale e auguri alla cittadinanza da parte dell’Amministrazione Comunale

21.00. ‘Ina man de giancu’: rappresentazione teatrale a cura della Compagnia Dialettale ‘Città di Sanremo’. Serata di beneficenza a favore dell’ANGSAR ’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici’. Palestra Opere Parrocchiali



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

20.30. Per l’incontro dell’‘Accademia dei genitori e degli insegnanti’ a cura dello sportello di ascolto Noi4You di Bordighera, approfondimento del tema ‘Armonie che si intrecciano’ a cura delle psicoterapeute P. Sciolla e G. Donà. Palabigauda, info 334 9999304

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)

18.00. La classe IV della Scuola primaria di Dolceacqua propone ‘Santa Lucia’ un piccolo concerto delle luci. Sala Polivalente (entrata da Piazzale S. Filippo)



MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

PIEVE DI TECO

21.00. Per la rassegna ‘L’arte nutriente... Before christmas’, ‘Piglia un Uovo che ti Sbatto’: Stand-up Comedy di e con Dario Benedetto. Teatro Salvini, info e prenotazioni 346 3748586 (info)

FRANCIA

CANNES

18.00 & 20.30. Festival de Danse de Cannes 2019. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 15 dicembre (i dettagli a questo link)

MONACO

10.00-19.30. Mercatino di Natale presso l’Espace Fontvieille, fino al 15 dicembre, ingresso libero (più info)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

18.00-21.30. Serata di gala per bambini ‘Kids Nite’ (giochi, cena, spettacolo) a sostegno dell’Associazione Les Enfants de Frankie. Le Sporting Monte-Carlo, Salle des Etoiles

20.30. Rappresentazione della commedia ‘Signé Dumas’ di Cyril Gély ed Eric Rouquette. Théâtre des Muses (più info)

21.00-24.00. Prima serata per adolescenti ‘Teens Nite’ a sostegno dell'Associazione Les Enfants de Frankie. Jimmy'z Monte-Carlo

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5 gennaio (il programma)

18.00. Inaugurazione mostra fotografica di Philip Ducap ‘Pan' America...’ alla presenza dell’artista. Uni-vers-photos, Rue Penchienatti 1, fino al 20 dicembre



19.00-24.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)



SABATO 14 DICEMBRE

SANREMO

10.30. Rassegna musicale di pianoforte al Mercato annonario in piazza Eroi Sanremesi

15.30. Lettere e foto con Babbo Natale e La Befana. A cura delle attività commerciali del quartiere Foce e dell’associazione ‘La Foce di Sanremo’. Zona Foce



11.55. 32° Campionato Invernale West Liguria - 3a tappa ‘Autunno in Regata’. A cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città, anche domani (più info)

16.00. ‘Merenda con l’autore’: presentazione di libri per bambini/ragazzi. Lettura a cura dell’Associazione Pigna Mon Amour, in via Palma 24

17.30. Concerto Reddy Bobbio ‘Christmas Night - Le più belle melodie di Natale’. Piazza Colombo

17.30. Spettacolo musicale ‘Aspettando il Festival’. Artisti di chiara fama e giovani talenti dell’orchestra di chitarre ‘Guitar & Friend’ offrono al pubblico un repertorio coinvolgente che spazia dal colto, al popolare, al tradizionale. Via matteotti

17.30. Rassegna musicale di pianoforte a cura dello ‘Studio Sanremo Musica 2000’. Via Matteotti, incrocio via Corradi

17.30. Musica live in piazza Bresca con il Charlot Trio: Italian & International Songs

18.00. ‘Settant’anni in sette giorni. Le canzoni e i racconti del Festival. Gli anni ‘60’: evento con la musica e le parole del decennio del Festival a cura della Full Optional Band. Claudio Porchia racconta gli aneddoti e i fatti sociali di quel decennio. Piazza Eroi Sanremesi, fontana Siro Carli

21.15. ‘Tilt. Le Cirque World’s Top Performers: spettacolo della Compagnia formata dai migliori artisti del Nouveau Cirque e provenienti dal Cirque du Soleil. Teatro Ariston, fino al 15 dicembre (più info)

23.00. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Stefano Riva e Andreino Mazzia con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, info 0184 591620

IMPERIA



9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

21.00. 20esima edizione di ‘Auguri alla Città’, Rassegna Corale Natalizia promossa dal Coro Mongioje di Imperia. Basilica di San Giovanni Battista

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)

10.30. Corso di massaggio infantile rivolto a genitori con bambini da uno a nove mesi di età, realizzato in collaborazione con il Centro Promozione Famiglia Consultorio Familiare. SpazioZerosei, in via al Capo 8 A a Ventimiglia Alta (tutti i sabati sino al 21 dicembre), info 0184 618100

11.00. ‘Ventimiglia che Meraviglia’: inaugurazione esposizione di fotografie d'epoca, da collezioni private degli archivi Moreschi e Mariani. Fondazione Giuseppe Biancheri, Palazzo Biancheri Galleani, Via Garibaldi 13, fino al 7 gennaio (h 15/18)

16.00. ‘Vivi Natale’: sfilata della Banda Musicale Città di Ventimiglia per le vie del centro cittadino

16.00. Scambio degli auguri con le associazioni di volontariato di Ventimiglia presso l’Istituto E.Chiappori di Frazione Latte + Mostra del Presepe Infiorato realizzato con la tecnica ‘a mosaico’ dei carristi della Battaglia di Fiori + esposizione di alberi di Natale e di decorazioni natalizie in offerta a favore della Casa di riposo

17.30. Incontro augurale della FIDAS Sanremo per l’anno 2019 con tutti i donatori affiliati per scambiare gli auguri di fine anno. In omaggio il calendario FIDAS 2020 ed il notiziario ‘Il Dono’. Sala Parrocchiale Sant’Agostino, via Cavour 57

17.00. Presentazione del volume ‘Il capitano Gino Punzi’ (alpino e partigiano) di Francesco Mocci con il contributo di Dario Canavese. (ed. Alzani). Biblioteca Aprosiana di piazza Bassi, ingresso libero

VALLECROSIA

16.00. Presentazione libro ‘Il paese dove non moriva nessuno’ romanzo di Graziano Consiglieri. Sala polivalente comunale

17.00. Intermezzo pianistico a quattro mani e flauti a cura Associazione Musicale GB Pergolesi di Vallecrosia. Sala polivalente comunale

18.00. Inaugurazione mostra fotografica ‘India, caos calmo’ a cura di ‘Miele Photo & Video’. Sala polivalente comunale, fino al 20 dicembre (h 17/18.30)

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

21.00. XVI edizione della rassegna ‘Cori… Sotto le Stelle’: serata all’insegna del canto corale nella quale saranno proposti repertori di vario genere musicale. A cura dell’Associazione culturale ‘Voci e Note sotto le Stelle’. Palazzo del Parco



TAGGIA ARMA



10.00-18.00. 6a Edizione Natale a Villa Boselli: spettacoli di magia, intrattenimenti musicali, laboratori creativi, trucca bimbi, bolle di sapone + mercatino natalizio. Partecipano ivolontari della Protezione Civile Comunale e la banda musicale ‘P. Anfossi’ + trenino e i gonfiabili gratuiti. Interno e giardino di Villa Boselli e strade adiacenti



10.30. ‘Laboratorio di Natale: Gioca con le marionette!’: Eleonora, l’illustratrice, farà conoscere ai bambini dai 5 anni in su gli abitanti di queste favole attraverso un’emozionate avventura tra la neve di Trifoglioverde, in pieno spirito natalizio. Libreria Aria d’Inchiostro alla Riviera Shopville (più info)

DIANO MARINA

17.00. ‘The Christmas Time in Diano Marina’: musica live con 2 band nelle vie del centro accompagnano lo shopping e gli aperitivi a suon di musica tra il profumo delle caldarroste, delle mele caramellate dei torroncini + consegna delle letterine a Babbo Natale in piazza del Comune. Vie del centro città



ENTROTERRA

BADALUCCO

17.30. ‘UpArteNatale’ (4a edizione), ‘Ciak sotto la albero’: ‘Himalaya, vetta dell'anima’ a cura di Lorenzo Gariano (con aperitivo). UpArte Badalucco Art Gallery, piazza Duomo (più info)

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)



MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

PIEVE DI TECO

21.00. Per la rassegna ‘Ridere al Salvini, ‘Comedy Ring’: spettacolo con i migliori comici di Zelig, Colorado, Comedy Central ed Eccezionale Veramente (10 euro). Teatro Salvini, info e prenotazioni 328 304 ì3741 (info)

MONTEGROSSO PIAN LATTE



11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)



TRIORA



10.00-16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA

CANNES

10.30, 17.30 & 20.30. Festival de Danse de Cannes 2019. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 15 dicembre (i dettagli a questo link)

MONACO

10.00-19.30. Mercatino di Natale presso l’Espace Fontvieille, fino al 15 dicembre, ingresso libero (più info)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

15.30. Spettacolo ‘Il pianeta magico’ organizzato dalla boutique ‘Le Petit Elfe’. Opera di Monte-Carlo, Salle Garnier (più info)

19.00. ‘Il Messia’ di George Frideric Handel, dell'Ensemble Vocale e Strumentale Ristretto, con Elenor Bowers-Jolley, soprano, Laura Margaret Smith, alto, Gavan Ring, tenore e Simon Bailey, basso, a cura dell'Associazione Musica da Camera Monaco. Chiesa St-Paul's

20.30. Concerto di organo di Natale ‘In Dulci Jubilo’ in occasione del Festival In Tempore Organi. Chiesa Sainte Dévote (più info)

20.30. Rappresentazione della commedia ‘Signé Dumas’ di Cyril Gély ed Eric Rouquette. Théâtre des Muses (più info)

20.30. Ballo di Natale a tema ‘Dolce Vita’ con vendita all'asta e tombola a sostegno della Fondazione Princesse Charlène, a cura di Five Stars Events. Hôtel de Paris Monte-Carlo, Salle Empire

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5 gennaio (il programma)

14.00-24.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)



DOMENICA 15 DICEMBRE

SANREMO

10.55. 32° Campionato Invernale West Liguria - 3a tappa ‘Autunno in Regata’. A cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città, anche domani (più info)

16.00. Concerto ‘Non solo Gospel’ nella Chiesa Parrocchiale Santa Margherita di Poggio

16.30. ‘Tilt. Le Cirque World’s Top Performers: spettacolo della Compagnia formata dai migliori artisti del Nouveau Cirque e provenienti dal Cirque du Soleil. Teatro Ariston (più info)

17.30. Intrattenimento musicale con i ‘The Brilliant Tina Linetti’s’. Piazza Colombo

17.30. Concerto musica e canto con brani italiani di fama internazionale tratti dai repertori di grandi artisti e arrangiati in modo originale in stile lindy hop e swing anni Cinquanta. Via Matteotti, incrocio Via Corradi

17.30. ‘Giro del mondo col mandolino’: concerto dedicato agli strumenti a corde tipicamente italiani: mandolino, chitarra, mandola. Orchestra a Plettro ‘Circolo Euterpe’. Palazzo Roverizio, ingresso libero

21.00. Concerto del Coro ‘Troubar Clair’ nella Chiesa di Santo Stefano in piazza Cassini



IMPERIA

9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

12.30. Per le ‘Giornate della Disabilità’, ‘Indovina chi viene a pranzo?’: prenzo promosso da ANFFAS Onlus Imperia in via Artallo 151

17.00. Incontro augurale della FIDAS Sanremo per l’anno 2019 con tutti i donatori affiliati per scambiare gli auguri di fine anno. In omaggio il calendario FIDAS 2020 ed il notiziario ‘Il Dono’. Auditorium della Camera di Commercio

21.00. Per la Stagione di Prosa e Musica, ‘Va in scena il Teatro-Canzone’: spettacolo diretto e interpretato da Eugenio Ripepi con Simone Mazzone alla chitarra, Marco Moro al flauto traverso e Daniele Ducci al contrabbasso. Spazio di via Santa Lucia (8 euro), info 0183 0292222

VENTIMIGLIA



10.00-16.00. ‘Baratto del Giocattolo’: giornata dedicala allo scambio e alla raccolta di giocattoli usati, con giochi e intrattenimenti per i più piccini. I giocattoli raccolti saranno destinali a bambini meno fortunali. A cura dell' Associazione Albintimìlium. Giardini Mons. T Reggio

14.00. ‘Aspettando Babbo Natale’: arrivo di Babbo Natale (h 15) con un dolce omaggio per tutti i bambini + truccabimbi, pony + con la partecipazione dei Sestieri cittadini, la Croce Verde Intemelia e la Lega del cane di Ventimiglia. Giardini Mons. T. Reggio (in caso di maltempo l'evento verrà rinviato al 22 dicembre)

BORDIGHERA

10.00-18.00. Animazione natalizia dedicata ai più piccoli con baby dance e molto altro ancora. Giardini del Palazzo del Parco (h 10/12.30-15.30/18)

10.00. IV edizione di ‘Presepi int’i carugi’: performance di pittura dal vivo sulle porte dei carugi a tema Natività e Presepi, con Street Food natalizio + intrattenimento musicale a cura del Coro Voci e Note sotto le Stelle + laboratori per adulti e bambini, bancarelle di artigianato. Borghetto San Nicolò



10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

17.00. Spettacolo dedicato alla danza classica ‘Lo Schiaccianoci’ (1a parte) + seconda parte dedicata alla danza moderna contemporanea: hip hop e tip tap. A cura della Dance Art Project Asd. Palazzo del Parco



OSPEDALETTI



15.30. ‘Respiro in musica’: incontro sulla prevenzione e gestione delle problematiche respiratorie, con la Dott.ssa Francesca Ascheri e il Dott. Claudio de Michelis, con l’accompagnamento musicale del gruppo Smile Anyway. La Piccola, via Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Fiera di Santa Lucia: ritorna il tradizionale appuntamento lungo le vie di Taggia. Presso l’area dell’ex mercato coperto verrà allestita una zona di divertimento con giochi gonfiabili gratuiti per tutti i bambini. Piazza degli Eroi Taggesi



10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (8a edizione): la Natività di Gesù per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)

15.30-17.00. ‘Il Moscatello di Taggia in tavola a Natale’: cooking show. Proposte di abbinamento presentate dallo chef Pietro La Corte. Idee per il menù di Natale. Evento gratuito con posti limitati: è necessaria la prenotazione. Enoteca in Via Gastaldi 15/b, info e prenotazioni 0184 054200

SANTO STEFANO AL MARE

9.00-19.00. Mercatino di artigianato, curiosità e non solo. Piazze e vie del paese (tutte le terze domeniche del mese)

DIANO MARINA

8.30. Giro/Raduno di Natale in bike nei sentieri del Golfo Dianese: pedalata per bici da strada e per mountain bike nel Golfo Dianese. Ritrovo e partenza da Piazza Martiri della Libertà

17.15. ‘1/2 ora canonica’: spettacolo di cabaret. Evento organizzato dall'Associazione Arcadia Diano Marina. Al termine dell'incontro a richiesta bagna càuda. Sala Don Piana delle Opere Parrocchiali, Via Lombardi e Rossignoli, ingresso libero



ENTROTERRA

CIPRESSA



14.00. Per ‘Aspettando Babbo Natale’, Grandi Folli e piccoli Folletti. Piazza del Paese

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)

10.30. ‘Auguri in 500’: allestimento di presepi a bordo delle 500 dell’Associazione FIAT 500 Club Italia del Coordinamento di Sanremo e Ventimiglia. Piazza Mauro



MOLINI DI TRIORA



10.00-16.00. Fiocco di Neve e Borgo di Pietra: mercatino natalizio (h 10) + Storie incantate: letture per bambini dai 3 ai 99 anni (h 11) + ‘Indovina quanto pesa la zucca! Chi ha vinto?’ (h 14) + Acchiappiamo i sogni di Natale: laboratorio di macramé per adulti (h 15) + Ricordo della festa. Per bambini.: Crea il tuo addobbo e portalo a casa! (h 16)



10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE



11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

TRIORA



10.00-16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA

CANNES

15.00 & 18.00. Ultimo giorno del Festival de Danse de Cannes 2019. Palais des Festivals et des Congrès (i dettagli a questo link)

MONACO

9.00. U Giru de Natale: gara podistica aperta a tutti con un percorso adatto a grandi e piccini. Ritrovo al Porto di Monaco (più info)

10.00-19.30. Mercatino di Natale presso l’Espace Fontvieille, ingresso libero (più info)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00. Per ‘Tutta l’Arte del Cinema’, proiezione del film ‘Ballando Ballando’ di Ettore Scola, evento a cura dell’Istituto audiovisivo di Monaco. Grimaldi Forum Monaco

11.00-21.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

14.30 & 17.00. Rappresentazione della commedia ‘Signé Dumas’ di Cyril Gély ed Eric Rouquette. Théâtre des Muses (più info)

15.00. ‘La Dannazione di Faust’ (versione da concerto) di Hector Berlioz con Sophie Koch, Jean-François Borras, Erwin Schrott, Frédéric Caton, il Coro dell'Opera di Monte-Carlo e e l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da a Kazuki Yamada, a cura dell'Opera di Monte-Carlo. Auditorium Rainier III, Salle Yakov Kreizberg (più info)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5 gennaio (il programma)

14.00-23.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)





