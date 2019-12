Imperia: il sindaco Scajola a Genova incontra Bucci e due suoi ex assessori

Nell’ambito dell’incontro all’Anci Liguria, venerdì mattina a Genova, il sindaco di Imperia Claudio Scajola ne ha approfittato per incontrare alcuni esponenti di Forza Italia del capoluogo ligure, tra cui due ex assessori della giunta Bucci, Giancarlo Vinacci e Arianna Viscogliosi, fuoriusciti dalla giunta lo scorso settembre. L’indiscrezione è uscita ieri su Repubblica.



Scajola, contattato da Imperia News conferma l’incontro a pranzo con i due e altri esponenti di FI, ma arricchisce di un particolare la sua giornata genovese. “Prima di incontrarli mi sono intrattenuto a lungo con il sindaco Marco Bucci”, (che ricopre anche il ruolo di presidente di Anci, ndr).



“Abbiamo parlato di tante cose, incontro sempre tante persone, mi confronto con chi chiede di incontrarmi”, aggiunge Scajola, che sugli argomenti non scende nei particolari.



E' chiaro però che non sarà mancato come argomento dei suoi incontri, il tema delle prossime regionali.



“Si è parlato di politica nazionale, locale, dei problemi del territorio, ma quello di venerdì non è stato l’unico incontro. Ieri mattina, per esempio, ho incontrato anche il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri”, conclude il primo cittadino.