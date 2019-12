Vallecrosia: sulla passeggiata mare, presentata oggi l'opera pittorica 'La fiaba che non c’è' (foto)

Venerdi 7 dicembre la passeggiata mare di Vallecrosia si è arrichita di bellezza colore e fantasia: alla presenza del sindaco Armando Biasi e di tutta l’amministrazione comunale è stata presentata alla cittadinanza 'la fiaba che non c’è', un’opera pittorica, trittico su legno con tecnica acrilica, realizzata dagli artisti eclettici e poliedrici Lucia Bongiovanni e Claudio Bessone, allievi e soci dell’Accademia Giuseppe Balbo di Bordighera che l’hanno generosamente donata alla città di Vallecrosia.

"E’ un gesto significativo che porta una nota di fantasia e giocosità in un’area, molto trascurata in passato, in attesa che l’ambizioso progetto di rivalutazione dell’intera passeggiata mare si realizzi nella sua completezza.

E’ stata così abbellita e rivalutata una piccola area del lungomare in cui molti cittadini da lungo tempo si ritrovano per stare insieme e condividere momenti di gioco e di socialità.

Questo intervento conferma il modus operandi dell’attuale amministrazione comunale che lavora a 360 gradi per la riqualificazione della città di Vallecrosia impegnandosi su grandi progetti che si svilupperanno a lungo termine in step successivi, ma anche su piccole iniziative volte a creare una città sempre più vivibile ed accogliente con particolare attenzione al decoro e alla bellezza.

… anche dalle piccole cose nascono grandi cambiamenti".