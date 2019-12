Sanremo: martedì prossimo, incontro con Hussein Aden Sheikh Mohamoud dell'Associazione Soomaaliya di Torino

Martedì prossimo, 10 dicembre 2019, alle ore 16.00, presso Palazzo Roverizio, in via Escoffier 29 a Sanremo, si terrà un incontro tra i ragazzi dell’Us Amoretti e Artistico, i volontari dell'Auser e della rete Invecchiamento Attivo con Hussein Aden Sheikh Mohamoud dell'Associazione Soomaaliya di Torino a partire dalla lettura del libro ‘Non dirmi che hai paura’ di Giuseppe Catozzella.

"Samia è una ragazzina di Mogadiscio. Ha la corsa nel sangue. Le prime affermazioni la portano, a soli diciassette anni, a qualificarsi alle Olimpiadi di Pechino. Arriva ultima, ma diventa un simbolo per le donne musulmane in tutto il mondo. Il suo vero sogno, però, è vincere. L'appuntamento è con le Olimpiadi di Londra del 2012. Rincorrendo la libertà e il sogno di vincere le Olimpiadi, sola, intraprende il Viaggio di ottomila chilometri, l’odissea dei migranti dall'Etiopia al Sudan e, attraverso il Sahara, alla Libia, per arrivare via mare in Italia".