Montegrosso Pian Latte: oggi pomeriggio, inaugurazione Presepe a Grandezza Naturale nei carruggi

E' tutto pronto: si inaugura quest'oggi il Presepe a Grandezza Naturale di Montegrosso Pian Latte realizzato per i caratteristici carruggi del nostro borgo!



"Il presepe resterà aperto da domenica 8 dicembre a lunedì 3 febbraio, nei giorni festivi al sabato ed alla domenica dalle 11.00 alle 19.00! Nei caratteristici scorci del Centro Storico di Montegrosso Pian Latte è stato allestito un suggestivo presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e, sparse nel borgo, ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia. Il presepe è stato realizzato grazie al costante impegno di un piccolo gruppo di giovani abitanti e dalle persone che hanno messo a disposizione ambientazioni e indumenti. Erano diversi anni che il Presepe non coinvolgeva più quasi tutto il paese. Il recupero edilizio che, fortunatamente, ha interessato il borgo negli ultimi 15 anni, ha fatto drasticamente diminuire le ambientazioni autentiche che ancora erano conservate. Inizio percorso di visita al Presepe: Antico Portale della Chiesa Parrocchiale; disponibile in loco la cartina con il percorso delle ambientazioni; saranno visitabili anche la Chiesa Parrocchiale, l'Oratorio della SS Annunziata ed il Museo della Castagna".