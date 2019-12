Bordighera: successo ieri sera per l'inaugurazione della Stagione Teatrale con lo spettacolo 'La Parrucca' (foto)

Ieri sera Sabato 7 dicembre alle ore 21.00, inaugurazione con pienone della Stagione Teatrale al Palazzo del Parco di Bordighera, a cura di Claudia Claudiano e Nidodiragno produzioni con: La Parrucca di Natalia Ginzburg. Tratto da “La Parrucca” e “Paese di mare” di Natalia Ginzburg. Regia Antonio Zavatteri. Comico, drammatico, vero, scritto con l’ironia e la leggerezza che rendono la Ginzburg unica nel panorama della narrativa e della drammaturgia italiana, “La Parrucca” conferma Maria Amelia Monti come straordinaria interprete ginzburghiana. L’attore Roberto Turchetta è a sua volta perfetto in questa vicenda di coppia ambientata in uno scenario vintage ricco di suggestioni. Prossimo appuntamento 5 gennaio con “La Bibbia riveduta e corretta” un’entusiasmante musical comico…