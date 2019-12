Marco Tiraboschi si è aggiudicato la Sanremo Marathon. Manon Martinache la prima tra le donne

Marco Tiraboschi si è aggiudicato la Sanremo Marathon. L’atleta del team La Recastello Radici Group ha vinto sugli avversari correndo in 2 ore, 42 minuti e 42 secondi. Secondo posto per Diego Saltalamacchia dell’A.S.D. Podistica Torino che ha concluso il percorso in 2 ore, 46 minuti e 28 secondi. Terzo posto, di poco staccato da Saltalamacchia, per Jerome Sordello che ha corso in 2 ore, 46 minuti e 31 secondi.



Nella categoria femminile, la maratona è andata a Manon Martinache che ha chiuso con un tempo di 2 ore, 57 minuti e 53 secondi. Seconda posizione per Francesca Rimonda, dell’A.S.D. Vigonechecorre, in un tempo di 3 ore, 11 minuti e 58 secondi. Terza Maura Beretta del Runner Team 99 SBV, che ha concluso il percorso in 3 ore, 13 minuti e 53 secondi.



Nell’ambito della Sanremo Marathon c’era anche la 10 chilometri, che nella categoria maschile è andata a Maurizio Fiorini, che ha corso in 33 minuti e 47 secondi. Secondo posto per David Dellerex, che ha impiegato 34 minuti e 1 secondo. Al terzo posto ha concluso Gabriele Benedetti, in 34 minuti e 32 secondi.



Nella categoria femminile, la vincitrice è stata Julie Champion che ha corso in 40 minuti e 2 secondi. Dietro di lei Camille Corniglion, (43 minuti e 4 secondi), e Sveva Assembri, che ha corso in 43 minuti e 5 secondi.



Alla mezza maratona gli iscritti erano 430, 385 alla 10 chilometri e circa 50 alla family run.



Le fotografie sono di Tonino Bonomo.