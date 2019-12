Imperia: al via corsi di taglio e cucito presso ‘ArteCucito’ in via Argine Sinistro

‘ArteCucito’ di Imperia (concessionaria Sitam per la Liguria, ovvero di un brevetto di disegno veloce per cartamodello) organizza corsi di taglio e cucito, corsi per modellista e figurinista, corsi di abilitazione all’insegnamento. Inoltre per chi sa già cucire, assistenza e modelli su misura.

“Dietro ai suoi corsi – spiega la responsabile Grazia Tropeano - c’è la possibilità di costruirsi una propria professionalità. E’ un po’ la riscoperta di un antico mestiere, creativo, che emerge proprio nell’epoca dei computer e di internet. Oggi il settore moda può costituire un valido asso nella manica per il futuro di un giovane che voglia misurare la propria capacità creativa e la propria voglia di sfondare. Un’opportunità di lavoro importante ed affascinante”.

