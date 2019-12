Stop Mes, Rixi (Lega), “Grande affluenza ai gazebo in tutta la Liguria: alle 18 oltre 3.000 firme”

“Grande affluenza agli oltre 50 gazebo della Lega sparsi in tutto la Liguria, da Ventimiglia a Sarzana. Alle 18 di oggi sono infatti già state raccolte oltre 3.000 firme, di cui 1.000 solo a Genova, per dire no al Mes. L'ennesima dimostrazione che la gente ha capito perfettamente cosa si nasconde dietro il fondo Salva Stati. Ringrazio tutti i militanti e volontari della Lega che da questa mattina e per tutto il giorno hanno organizzato i banchetti per firmare lo stop al Mes. La raccolta firme continuerà anche per tutta la giornata di domani e online". Lo dichiara il deputato della Lega Edoardo Rixi, segretario della Lega Liguria

A livello nazionale, sono state già raccolte oltre 200 mila firme.

Oltre che ai gazebo, è possibile firmare da questa sera anche online all'indirizzo www.legaonline/stopmes



In basso, la locandina con tutte le postazioni della Liguria