Weekend dell'Immacolata in provincia di Imperia: che fare sabato 7 e domenica 8 dicembre

Questo fine settimana si entra nel vivo delle festività natalizie e anche la provincia di Imperia si immerge nell’atmosfera magica delle feste con una valanga di mercatini in programma per lo più tra sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019. E questo pomeriggio si darà il via anche agli eventi organizzati da varie Amministrazioni Comunali: in piazza Colombo a Sanremo, alle ore 18.15, si terrà l’accensione di un Albero di Natale illuminato a led accompagnato da un grande show dal titolo ‘Ballando sotto l'albero’ con la partecipazione dei ‘Seconda Materia’, artisti acrobati provenienti da Santarcangelo di Romagna, e degli ‘Urban Theory’, stomp dancers, hip hop e street dancers.

In Piazza Martiri della Libertà a Diano Marina, a partire dalle 18.30, in occasione dell'accensione delle luci di Natale, l’appuntamento è con Ilaria Decaro e Carmine Esposito nello spettacolo ‘The Christmas Show’ con grandi ospiti quali i Matia Bazar, DJ Mitch (Radio 105) e Caracamilla.

Dalle 15.30 di domani, nelle vie e piazze del centro di Oneglia, si terranno spettacoli con show di magia, circo, acrobati e clown, oltre a rappresentazioni itineranti nelle vie con due trampolieri/folletti e il cantastorie con il suo Organetto di Barberia.

‘Il Natale si racconta’ è il titolo dell’evento ideato e organizzato dall’associazione ‘le Ragazze di Wilma e..’ in programma a partire dalle 14.00 nella città Alta di Ventimiglia. Si potrà ammirare la slitta di Babbo Natale trainata dalle renne lungo via Garibaldi fino al portico del Convento il tutto accompagnato dalla musica natalizia dell’Orchestra Filarmonica città di Ventimiglia e dalle performance delle allieve della Scuola di danza Borgo Antico.

‘L’Arte Nutriente before Christmas’. Tre spettacoli tra spettacolo e solidarietà a partire da questo weekend che andranno in scena al Teatro Salvini di Pieve di Teco e alla Cantina Ramoino di Sarola. Si partirà questa sera con lo spettacolo ‘Tale madre tale figlia’, commedia romantica di Laura Forti per la regia di Amanda Fagiani.

Per conoscere dove verranno allestiti i Mercatini di Natale e conoscere altri eventi a tema natalizio in programma oggi e domani, consultare la nostra Agenda Manifestazioni.



Ecco ora altre proposte degne di nota :



Dal 7 al 13 dicembre, Villa Nobel a Sanremo per una settimana sarà la cornice di eventi culturali internazionali che celebrano i premi Nobel. Si tratta di una settimana di respiro internazionale, ricca di eventi culturali, in cui si svolgeranno congressi e meeting legati ai Premi Nobel e non solo, con la partecipazione di vincitori del prestigioso Premio, importanti nomi internazionali della cultura e delle varie materie legate ai Premi stessi. Il taglio del nastro avverrà alle 10.30 di sabato alla presenza dell’Ambasciatore Svedese in Italia Robert Rydberg seguita da una conferenza sulla Pace con Hélène Langevin-Joliot del Marie Curie Excellence award ed il Prof Paolo Luigi Branca dell’Università Cattolica di Milano (il programma).

Al Palazzo del Parco di Bordighera sarà inaugurata questa sera (sabato) alle ore 21.00 la Stagione Teatrale con lo spettacolo ‘La Parrucca’ di Natalia Ginzburg con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta.



Domenica sera Nek farà tappa al Teatro Ariston di Sanremo con il Tour ‘Il mio gioco preferito’, un’occasione per tutti i suoi fan italiani e europei per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album ‘Il mio gioco preferito parte prima’ e le hit che in oltre venticinque anni di carriera hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Spettacoli Teatrali & MUsicali

I più piccoli potranno assistere alla rappresentazione del musical ‘Alice nel paese delle Meraviglie’ che andrà in scena oggi (sabato) al teatro Ariston di Sanremo con tre rappresentazioni: alle 15.00 alle 18.00 e alle 21.00.

Oggi al teatro dell’Attrito di Imperia (ore 21.15), l’appuntamento è con Mauro Vero, chitarra, e Chantalle Allomello, voce, in un omaggio a Pino Daniele, un grande artista che ha saputo unire il blues e il jazz al dialetto napoletano



Il ‘Piccolo ensemble di arpi celtiche’ guidate da Caterina Bergo sarà ospitato sabato alle 21.00 ad Ospedaletti nei locali de ‘La Piccola’.

L’oratorio dei Bianchi di Taggia invece ospiterà alle 21.00 di questa sera un concerto della ‘OpenOrchestra’ e dei ‘Cantores Bormani’. In programma brani gregoriani, di Da Victoria, Mauduit, J. S. Bach, Mozart, Anfossi, Amadeo, Franck, Mascagni, Wilhousky, Jenkins.

In occasione della festività della Immacolata Concezione, nella Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio Abate di Diano Marina questa sera si terrà il tradizionale concerto vocale e strumentale a cura degli allievi della Diano School Music.

A ‘Lo Spazio Vuoto’ di Imperia, domenica pomeriggio andrà in scena uno spettacolo dal titolo ‘1969 Piazza Fontana’ di e con Mirco Bonomi e Antonio Carletti, per i 50 anni dalla strage di Piazza Fontana.

Un momento più frizzante sarà quello dedicato alla bellezza con l’elezione Miss Inverno 2019 in programma domenica sera presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia.



Il piccolo ensemble di arpe celtiche guidate dalla Prof.ssa Caterina Bergo sarà protagonista domenica pomeriggio nella Sala del Chiostro di Sant’Agostino a Ventimiglia con un concerto di Natale.

Una grande serata dedicata al Gospel è in programma domenica sera al Palazzo del Parco di Bordighera con il ‘Free Voices Gospel Choir, un gruppo da circa sessanta elementi, assieme ad una band musicale di accompagnamento live ed un gruppo coreografico di danza diretto da Laura Robuschi.



Alle ore 17.00 di domenica, presso la Sala degli Affreschi della Fondazione San Giuseppe di Bordighera, l’appuntamento è con l’inaugurazione del ‘Ponente Film Festival 2019’. Un concerto per iniziare con il quartetto Novecento. E poi quattro giorni di cinema ‘Full immersion’ nelle sale cinematografiche Olimpia e Zeni, dal 9 al 12 dicembre.

Presentazione Libri

Oggi, sabato 7 dicembre, appuntamento con tre presentazioni di libri: nella Chiesa Parrocchiale di Borgo Sant’Agata ad Imperia, verrà presentato il libro ‘La religiosità’ del Professor Giovanni Battista Mela curata dallo storico Alessandro Giacobbe. Al termine anche un concerto da camera di musica classica a cura dei solisti della giovane orchestra ‘Note Libere’ e un rinfresco con degustazione dell'olio nuovo.

Nella Sala polivalente del Comune di Vallecrosia, alle ore 16.00, Loretta Marchi presenterà il libro ‘Il forno di Realdo’. A Villa Boselli di Arma di Taggia (ore 17.00) l’associazione Gente Comune presenta l'ultimo libro di Marco Terrone dal titolo ‘Nero’.

Domenica, presso l’Oratorio di Santa Caterina, si inaugura la 4a edizione della rassegna ‘Cervo in blu…d’inchiostro’ curata dalla professoressa Francesca Rotta Gentile. Protagonista dell’appuntamento letterario sarà Daria Colombo ed il suo libro ‘Cara Premier ti scrivo’.

Sport



Due gli eventi velici in programma questo fine settimana: il 35° Meeting Internazionale del Mediterraneo riservato a Juniores e Cadetti a cura dello Yacht Club Sanremo e l’Imperia Winter Regatta 2019 dedicato alle classi 420 e 470.

Concludiamo questo nostro breve excursus con la ‘Sanremo Marathon 2019’ in programma domenica 8 dicembre. Il percorso si svilupperà lungo la pista ciclabile e non mancherà una partenza spettacolare che, dalle 9, porterà la corsa in centro dal Casinò fino a piazza Colombo passando per via Matteotti e sfilando davanti all’Ariston. Poi si immetteranno sulla pista ciclabile fino a Santo Stefano al Mare per poi raggiungere il traguardo a Pian di Poma.



