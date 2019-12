Vallecrosia: oggi l'inaugurazione della rassegna "Aspettando il Natale 2019"

Oggi alle ore 16, nella sala polivalente comunale, nell'ambito della rassegna culturale "Aspettando il Natale 2019" organizzata dal Comune di Vallecrosia si terrà la presentazione del libro Il forno di Realdo, autori vari a cura di Loretta Marchi, pubblicato dall’Associazione “Realdo vive”, introdurrà la scrittrice Paola Maccario.



Si tratta di “Diciotto scrittori che narrano in un volume il borgo di Realdo e la sua montagna, per far conoscere le peculiarità di uno dei più affascinanti paesi dell’entroterra ligure, posto a chiusura dell’alta Valle Argentina, a più di 1000 metri di altezza. ….”. Si tratta della raccolta di diciotto contributi di altrettanti autori, sedici racconti e due poesie, ambientati a Realdo o più genericamente nel territorio alpino tra Piemonte, Liguria e Francia, la così detta "Terra Brigasca". Racconti di fantasia, noir, cronaca del passato, insomma una variegata e ricca rappresentazione delle suggestioni del nostro ambiente. La letteratura come veicolo di conoscenza della nostra realtà, passata e attuale.

La presentazione avrà un prologo alle alle ore 15,00, sul Lungomare G. Marconi, con una sorpresa artistica curata dall'Amministrazione Comunale nella nuova area ludica dedicata alla Terza Età. Si tratta di un'area verde attrezzata, nei pressi della foce del torrente Verbone, dove di norma le persone non più giovani si radunavano a giocare a carte e a conversare. L'area è stata fortemente riqualificata in questi ultimi mesi e, oggi , saranno inaugurati alcuni grandi pannelli dipinti a mano con soggetti a tema che resteranno permanentemente ad abbellimento.

Questo il messaggio augurale del sindaco Armando Biasi: "Anche questo 2019 sta giungendo al termine, un anno di grande attività per l’Amministrazione Comunale. Cari concittadini abbiamo iniziato insieme un nuovo percorso, ricco di novità, di proposte, di incontri con la cittadinanza, di coinvolgimento non solo delle associazioni, ma di tutti Voi cittadini per il buon andamento della vita della nostra comunità.

Comunità significa condividere valori e prospettive, diritti e doveri, significa avere dei problemi e cercare di risolverli nel migliore dei modi, nell’interesse di tutti, significa pensarsi dentro un futuro comune da costruire insieme.

Sono stati mesi impegnativi, ma ricchi di soddisfazioni per noi, di cose da fare sono ancora molte, in quanto vogliamo vedere la nostra città rinascere e, quanto mai, abbiamo bisogno della Vostra preziosa collaborazione.

“Aspettando il Natale 2019” non vuole essere solo un calendario di eventi, una ventina circa, ma offrire a tutti, piccoli, adulti e anziani dei momenti di meritato svago e uno spazio in cui tutti i cittadini si possono incontrare, donare un momento di condivisione di tutti quei valori sui quali costruire tutti insieme un futuro migliore, un’occasione per scambiare gli auguri e condividere la gioia del Santo Natale per vivere al meglio la nostra città.

Ringraziamo Voi cittadini, per il calore, la fiducia, la stima che ci dimostrate ogni giorno, attenzioni che ci trasmettono tanta energia e voglia di impegnarci ancora di più nell’ amministrare Vallecrosia.

Un sentito ringraziamento alle Associazioni che con il loro impegno hanno reso possibile realizzare un programma ricco di molti eventi, in grado di coinvolgere tutti, dai piccoli agli anziani ed ai tanti volontari che operano silenziosamente per la collettività.

Ringraziamo le Forze dell’Ordine, che lavorano al fianco di tutti noi, per la nostra sicurezza e tranquillità. Un grazie particolare ai dipendenti del Comune che ogni giorno, con serietà, lavorano al servizio della Comunità aiutandoci a superare gli ostacoli che incontriamo durante il tragitto. Carissimi auguri a tutti perché il Natale non sia solo il 25 dicembre, ma tutto l’anno".