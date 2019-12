Dopo lo show Christian De Sica visita il Casinò nel ricordo di papà Vittorio: “Anche poche ore prima di morire mi ha parlato di Sanremo” (Foto)

Ieri sera Christian De Sica è stato grandissimo protagonista al Casinò di Sanremo, sia durante che dopo lo show che ha intrattenuto i clienti nella magnifica cornice del Roof Garden. L’attore e crooner romano si è raccontato intervistato da Pino Strabioli, tra aneddoti e curiosità, senza tralasciare il profondo legame con il padre Vittorio.

E proprio in ricordo del papà, al termine dello spettacolo De Sica ha chiesto la possibilità di un piccolo tour nelle sale che hanno visto Vittorio grande protagonista negli anni delle ‘belle vie’ sanremese.

Per Vittorio De Sica, infatti, Sanremo era meta prediletta per giocare a quel Casinò che per lui era meglio di qualunque altro. E, come ha raccontato lo stesso Christian, anche poche ore prima di morire il 13 novembre del 1974, papà Vittorio ha continuato a parlare di Sanremo, sognando di tornarci un giorno. E oggi, grazie alle doti artistiche del figlio Christian, un po’ di lui è stato tra i corridoi di quel Casinò che tanto amava.