Aspettando il Natale a Molini di Triora: la grande festa per famiglie nel borgo della valle Argentina (foto)

Grande partecipazione a Molini di Triora per la festa ‘Aspettando il Santo Natale’. Ben 68 bambini oltre ai genitori hanno visitato la casa di Babbo Natale che li ha ricevuti aiutato dall'elfo Giangy e ha donato piccoli doni a tutti.

“Ci riteniamo soddisfatti e speriamo di aver donato a grandi e piccini l'atmosfera magica del Natale. - commenta l’assessore alle manifestazioni Alessandra Balbo - Non ci fermiamo qui ora lavoriamo per la Vigilia di Natale. Vi aspettiamo tutti per trascorrere una serata insieme e vivere insieme questo momento di festa e serenità”.