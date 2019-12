Sanremo: perde il controllo della moto in Aurelia Bis e finisce contro un guardrail, 51enne portato in Ospedale

Incidente questa mattina all'ingresso dell'Aurelia Bis, in valle Armea a Sanremo. Un uomo di 51 anni, di Santo Stefano al Mare, ha perso il controllo della sua moto andando a sbattere violentemente contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi del personale sanitario del 118 ed un'ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia. L'uomo ha riportato un sospetto trauma cranico ma per fortuna nonostante l'impatto le sue condizioni sembra che non siano gravi. Il 51enne è stato trasferito in Ospedale per accertamenti.