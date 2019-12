Sanremo: auto cappottata in strada Gozo superiore, ferito un uomo

Incidente a Sanremo questa mattina in strada Gozo superiore dove un uomo ha perso il controllo della propria Fiat Panda che si è cappottata finendo a bordo strada.



L’uomo per fortuna è rimasto ferito lievemente. Soccorso da 118 e Croce Rossa Sanremo, si trova all’ospedale Borea per accertamenti.