Rocchetta Nervina: oltre trenta volontari hanno pulito le cunette sulla provinciale, i ringraziamenti del sindaco alla popolazione

Oltre trenta cittadini hanno partecipato questa mattina alla pulizia delle cunette sulla strada provinciale di Rocchetta Nervina, chiusa dopo la frana causata dal maltempo degli ultimi giorni,



Il sindaco Marco Rondelli, attraverso Sanremo News ha voluto ringraziare tutti i partecipanti alla pulizia che hanno permesso di terminare i lavori in mattinata.



Dopo la frana il peggio sembra essere alle spalle a Rocchetta, dove si attende l’installazione del ponte che toglierà l’isolamento del paese dal resto della valle. Per i tempi non ci sono certezze, ma si lavora per rendere possibile il posizionamento entro Natale.



“Il disagio c’è ma sappiamo che è momentaneo, la cittadinanza è tranquilla, fortunatamente si è scongiurato il rischio isolamento”, ha commentato il sindaco.