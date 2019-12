Orientamento scolastico; il calendario degli incontri 'Open Day' dei plessi dell'IC Sanremo Ponente

'Il mondo può essere salvato solo dal soffio della scuola'. Scegliere la scuola per i propri figli è una decisione importante e di responsabilità, che le famiglie devono affrontare. Nell'ambito di un percorso di trasparenza, accoglienza e collaborazione stretta tra i vari ordini di scuola dell'IC Sanremo Ponente e tra scuola e famiglie, per una crescita serena e armoniosa degli alunni, è stato predisposto il calendario degli incontri ‘Open Day’ delle scuole dell'Infanzia e Primaria Asquasciati e della scuola Secondaria di primo grado Nobel, site in via Panizzi 4 e 63 a Sanremo.



“Tali incontri di accoglienza per le famiglie – si spiega nel comunicato - desiderano dare rilievo ad un aspetto molto importante che l'Istituto persegue e valorizza da anni: gli allievi sono accompagnati nel loro cammino di crescita personale dall'infanzia, alla primaria, alla secondaria di I grado grazie anche ai frequenti interventi ed iniziative di continuità. Attività legate al teatro, allo sport, alle corali, ai progetti PON, alle giornate sulla neve, alle uscite didattiche sul territorio, ai viaggi di istruzione collegati col piano dell'offerta formativa e vari incontri sulle tematiche di educazione stradale, legalità e affettività, in collaborazione con gli enti locali.



Durante gli incontri di scuola aperta, i genitori avranno la possibilità di visitare i plessi delle tre scuole, parlare con i docenti, osservare attività didattiche nelle aule e conoscere il piano dell'offerta formativa.

Di seguito il calendario:

- INFANZIA, Plesso Asquasciati: Lunedì 16 e Martedì 17 Dicembre dalle 9:30 alle 11:30 per vedere gli spazi e le attività.

Martedì 17 Dicembre ore 16:45: i genitori dei bimbi già frequentanti incontreranno, assieme alle maestre, i genitori interessati per parlare della loro esperienza.

- PRIMARIA, Plesso Asquasciati: Lunedì 16 Dicembre dalle ore 15.00. Accoglienza nel cortile e visita degli spazi e delle attività.

Alle 16.30 assemblea con gli insegnanti per la presentazione dell'offerta formativa della scuola e con i genitori degli alunni frequentanti per parlare della propria esperienza.

- SECONDARIA DI I GRADO, Plesso Nobel: Lunedì 9 Dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Incontro con i docenti della scuola per la presentazione dell'offerta formativa.



Per qualsiasi informazione in merito alle giornate di Open Day, i docenti invitano le famiglie a visitare il sito dell'Istituto all'indirizzo www.icsanremoponente.it o a telefonare in orario di segreteria al numero 0184660674, chiedendo delle insegnanti fiduciarie di plesso.

Vi aspettiamo!”.