Mentone: mercoledì l'incontro con l'associazione europea 'Amici della Francia' di Ventimiglia e dintorni

Soci e simpatizzanti dell'Associazione Europea "Amici della Francia" di Ventimiglia e dintorni presieduta dal dott. Eduardo Raneri, si ritroveranno mercoledì prossimo 11 dicembre alle ore 14,30 presso la Sala St.Exupery di Mentone (8 rue de la République) per seguire il film documentario intitolato "Splendore dei Laghi italiani" della serie "Connaissance du Monde"; in presenza del regista Mario Introia si farà un viaggio... sui bellissimi laghi (Maggiore, d'Orta,di Como e di Garda) con paesaggi e caratteristiche diverse, per arrivare alle Città di Verona,Padova e Venezia.



Il gruppo di studio sulla Storia e Letteratura francese operante nell'ambito dell'Associazione dal 1998 , è convocato presso la Biblioteca Aprosiana di largo Bassi a Ventimiglia per le ore 17,15 di mercoledì 18 dicembre per esaminare assieme a Mr.Jacques Buisson il contenuto del libro di Sénac de Meilhan (1736-1803) intitolato "L'émigré"; seguirà tra i presenti lo scambio degli auguri di Buon Natale ; la tradizionale Festa del "Gateau de Roi" (Torta del Re) con bilancio dell'attività annuale è prevista per la metà di gennaio 2020.