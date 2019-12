Imperia: 35 alberi di Natale consegnati ai commercianti grazie alla festa di Natale dell’associazione Genitori Attivi

L’Associazione genitori Attivi su richiesta dei commercianti del quartiere delle Ferriere, ha deciso di organizzare una divertente festa di Natale:

Venerdì 13 dicembre dalle 16:30 tutti i bambini sono attesi al campetto per addobbare 35 alberi di Natale che verranno poi assegnati a 35 attività commerciali del quartiere. Ogni albero verrà allestito in tema con la tipologia del negozio che andrà ad abbellire, grazie ad oggetti d’uso e di recupero che forniranno proprio i commercianti.

In contemporanea ci sarà animazione con Giulia, merenda gratuita per tutti e Babbo Natale che divertirà i più piccoli.

A fine festa ogni albero verrà dato ai negozi partecipanti ed è da quel momento che scatterà la vera gara! Tutti i cittadini saranno infatti invitati a fare un giro per il quartiere delle Ferriere e votare online l’albero più bello e originale sulla pagina facebook dell’associazione genitori @ttivi Imperia.

Al 31/12 verrà comunicato l’albero vincitore, ed il relativo gruppo di bambini che lo avrà addobbato vincerà un premio offerto proprio dai commercianti!

Nel caso piovesse ,l’Istituto Marconi darà la disponibilità dell’uso dell’aula magna per preparare gli alberi.. quindi , forza!! Vi aspettiamo venerdì 13 per dare sfogo alla vostra fantasia e per divertirci tutti insieme!