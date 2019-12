Il Comune di Taggia stanzia 5.500 euro per l'acquisto di banchi e sedie nuovi nelle scuole

L’amministrazione di Taggia ha deciso di stanziare un contributo extra per le scuole. Si tratta di 5.500 euro che serviranno ad acquistare arredi e complementi per l’espletamento delle attività didattiche degli Istituti Comprensivi.



La somma si va ad aggiungere a quanto annualmente il Comune già eroga per il funzionamento della macchina scolastica. La somma sarà suddivisa così: 2500 euro per l’Istituto Comprensivo di Taggia e 3000 per l’Istituto Comprensivo di Arma.



Un importante aiuto per le scuole del comune ed i bambini che le frequentano. Saranno proprio loro i beneficiari di questo contributo in quanto presto avranno banchi e sedie nuove. La somma è stata reperita attraverso una parziale economia fatta dal Comune ed arriva a pochi giorni da un altro intervento fatto per le scuole: l’investimento di 17mila euro per eliminare piatti e bicchieri di plastica in uso nelle mense.