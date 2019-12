Elisir di pietre a SanremoBio, la meraviglia e l’energia delle pietre per energizzare l’acqua

Hai mai sperimentato l’energia che forma una cascata? Ne hai mai bevuto l’acqua?

Ora puoi farlo comodamente da casa!

Infondere l’energia dei cristalli nella tua acqua è più facile che mai con la rivoluzionaria bottiglia ACQUAGEM

Acquagem è una bottiglia in vetro borosilicato (con custodia portatile) alla cui base insiste uno specifico contenitore che ti consente di utilizzare in modo sicuro gemme e pietre preziose per infondere l’energia primordiale dei minerali nella tua acqua.

Ma nella bottiglia puoi mettere qualsiasi bevanda: acqua, tè, tisane succhi di frutta...

La tua acqua viene caricata con pura essenza di cristallo, e il tappo con cordicella lo rende facile da trasportare ovunque tu vada.

Il doppio fondo per inserire le pietre ti permetterà di cambiarle a secondo delle tue esigenze.

Gli scienziati hanno dimostrato che l'acqua diventa più alcalina e il contenuto di OSSIGENO aumenta con la sovraesposizione del liquido alle gemme. I test hanno dimostrato che in soli 7-10 minuti: l'acqua potabile raggiunge un livello di qualità superiore.

L'acqua energizzata dai cristalli viene anche chiamata elisir di pietre: un amplificatore in grado di trasmettere diverse informazioni al nostro corpo.

Gli elisir di pietre vanno inoltre ad armonizzare gli aspetti corporei relativi ai cristalli impiegati, lavorando anche sulla sfera mentale e astrale. L'acqua ha una propria memoria e reagisce alle frequenze vibratorie cristallizzandosi in modi differenti.

Bevendo l'acqua modificata abbiamo la possibilità di apportare cambiamenti sullo spirito, la mente e la materia.

ACQUAGEM combina il crescente interesse delle persone per la cristalloterapia e l’acqua sana con un design estetico e funzionale. ACQUAGEM cattura l’occhio. Non attira soltanto l’interesse degli specialisti in acqua e cristalli: con la sua funzionalità tocca le persone nella percezione estetica. In base alla scelta dei cristalli, potrete energizzare l’acqua potabile in base alle vostre esigenze. Incidete positivamente sulla salute con un metodo semplice ma coscienzioso ed efficace, sopratutto naturale. Con ACQUAGEM, potete facilmente preparare l’acqua energizzata nel migliore dei modi. Dato che i cristalli sono posti in un contenitore di vetro, l’utilizzo ne risulta sicuro ed igienico. L’estetica del prodotto evoca percezioni positive nell’osservatore le quali, a loro volta, influenzano anche l’acqua stessa migliorandone la qualità. E’ una soluzione meravigliosa che garantisce un pieno trasferimento delle informazioni

ACQUAGEM IN SINTESI

Nessuna impurità chimica - Nessuna contaminazione da cristalli non puliti;

Completo trasferimento di informazioni con ottimi risultati;

Applicabilità universale, specialmente per acqua potabile;

Manutenzione semplice e facilità nella pulizia.