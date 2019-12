Ventimiglia: speciali decorazioni natalizie per via Garibaldi e via Piemonte

Quando ormai mancano meno di tre settimane al Natale, l’associazione “Ventimiglia tra le porte antiche” ha decorato via Garibaldi e via Piemonte. Grazie ad un lavoro collettivo le due vie sono state addobbate con cappellini di Babbo Natale. Il risultato è un colpo d’occhio di grande effetto per il centro storico con un'atmosfera natalizia.

L’obiettivo dell’Associazione è quello di valorizzare questo bellissimo borgo medievale rendendolo sempre più affascinante e gradevole. "Il lavoro non si ferma qui - dicono gli associati - Stiamo preparando un evento prima di Natale, del quale a breve forniremo i dettagli. Sarà un evento indimenticabile e luminoso!".