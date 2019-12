Ventimiglia: elimintato punto all’odg su 'mozioni, interpellanze, interrogazioni', l'Opposizione insorge

Ieri si è svolta la conferenza dei Capigruppo, come di consueto, prima del Consiglio Comunale previsto per il 19 dicembre.

Molte le pratiche di bilancio da discutere, ma del punto all’odg su 'mozioni, interpellanze, interrogazioni' nessuna traccia: la maggioranza in accordo con il Presidente del Consiglio, ha deciso di eliminarlo per questa seduta, senza neanche chiedere il parere della minoranza, che naturalmente non ha apprezzato la decisione presa a tavolino.

In rappresentanza del gruppo Pd era presente la Consigliera Leuzzi la quale sostiene: “Stiamo snaturando l’istituzione del Consiglio Comunale che è garanzia di democrazia e rappresentanza di tutti i cittadini e non solo di coloro i quali hanno votato l’attuale maggioranza; è avvilente pensare che si debba dare le risposte attraverso i giornali e non nel luogo deputato a questo che è appunto il consiglio comunale. Avere risposta scritta ad interpellanze ed interrogazioni urgenti, ma non poter far sapere se soddisfatti o meno in tempi brevi, non ha molto senso, perché è giusto che i nostri concittadini siano edotti, d’altronde anche noi consiglieri di minoranza siamo portatori di loro richieste. Nel regolamento non è prevista l’eliminazione del punto, al massimo se ne può discutere in sede di conferenza dei Capigruppo, mentre è prevista la discussione nel primo consiglio comunale utile in seguito a risposta: insomma un comportamento poco democratico.”

“Non ci hanno nemmeno concesso mezz’ora di discussione e ci hanno accusati di aver perso parecchio tempo lo scorso consiglio per discutere due mozioni ed un ordine del giorno quando invece c’è stato un rallentamento dei lavori a causa di iniziative e ringraziamenti, sicuramente giusti e dovuti, ci mancherebbe, ma non previsti”, sostiene il Consigliere D’Eusebio.