Taggia: accensione anticipata delle luci nel campetto tra le scuole, Luca Napoli "Nonostante le risposte dell'amministrazione su Facebook dopo una settimana non è cambiato nulla"

“Nonostante le risposte dell'amministrazione su Facebook dopo una settimana non è cambiato nulla, vediamo se così cambierà qualcosa”.



A parlare è il consigliere comunale di Taggia, Luca Napoli, della lista ‘Il Passo Giusto’, in merito ad una problematica segnalata alcuni giorni fa su Facebook. “Molti cittadini avevano chiesto all’amministrazione un’accensione anticipata dell’illuminazione pubblica nel campetto tra le due scuole. - spiega l'esponente della minoranza - In effetti si tratta di uno spazio molto vissuto anche in inverno. Con le temperature ancora non troppo rigide non è insolito trovare dei ragazzini in questo campo”.



Nel post al centro della questione c'era il campetto completamente al buio, una foto scattata alle 17.30. Ne era seguita la risposta fotografica del sindaco Mario Conio, con una immagine delle 18.03 questa volta con luci accese. “L’amministrazione comunale è sempre molto attenta a quanto scrivono i cittadini su Facebook. Avevano risposto che sarebbero intervenuti ma a distanza di 10 giorni spiace constatare che non è cambiato nulla. - prosegue Napoli - Credo che il problema sia facilmente risolvibile, anticipando l’accensione delle luci, visto che adesso arriva buio prima".



"Mi ricordo quando segnalai il problema di una lampadina da sostituire in via Pasquale Anfossi e dopo nemmeno 24 ore qualcuno intervenne. A volte scrivere sui giornali è più efficace di tante pec da mandare al Comune. Adesso vediamo se domani qualcosa cambierà” - conclude il consigliere comunale de Il Passo Giusto.