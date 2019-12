Dl fisco, Di Muro (Lega), “Governo giallorosso mortifica ancora una volta i frontalieri, trattati come lavoratori e pensionati di serie B”

“Il governo giallorosso si conferma nemico dei lavoratori e pensionati frontalieri. Oggi la maggioranza Pd-Renziani-5 S-Leu ha bocciato il mio ordine del giorno, sottoscritto da tutti i deputati liguri della Lega, per l’introduzione di regimi fiscali più favorevoli per i redditi di lavoro e di pensione per i frontalieri, per evitare un esodo di massa dei nostri concittadini nei Paesi confinanti, dove ci sono regimi fiscali meno gravosi rispetto all’Italia”.

“Purtroppo è un comportamento di assoluto disinteresse che si ripete: ricordo che una serie di inammissibilità ha, già in precedenza, fermato alcuni miei emendamenti e ordini del giorno. Evidentemente per questo governo sono di serie B i lavoratori e i pensionati che, residenti in Italia, in particolare nella provincia di Imperia, lavorano o hanno lavorato in Francia e nel Principato di Monaco. Peccato che, nel decreto fiscale, trovino spazio invece norme e risorse per riportare in Italia lavoratori emigrati all'estero. Siamo al paradosso! Continuerò a portare all’attenzione del governo le problematiche dei frontalieri, su cui, ricordo, ho già presentato una proposta di legge che ora giace in qualche cassetto. Inoltre, continuerò a sollecitare l’attuale esecutivo perché si risolvano tutti i problemi di interesse dei frontalieri, oltre a quelli fiscali, anche quelli in materia di viabilità e trasporti”. Lo dichiara il deputato imperiese della Lega Flavio Di Muro.