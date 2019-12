L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 6 al 13 dicembre

ARIETE: Apprestatevi ad una settimana incasinata nel corso della quale converrà contenere la stizza affrontare a viso aperto le persone e i problemi, confidare in magnanimità stellari, programmare minuziosamente le giornate al fine di non trovarvi verso Natale con la testa pesante e fumante… Qualcheduno vi farà arrabbiare ma guardate, ignorate e degli stolti non vi curate mentre una missiva vi stupirà… Siate prudenti sulla strada specie in caso di maltempo. Sabato strampalato.

TORO: Agitati, incasinati e fermentati assomiglierete ad una giostra da cui sarebbe opportuno scendere prima di fondere … D’altronde si corre e ci si affanna ma per andare dove? Chiedetevelo e fermatevi a rispolverare valori spentisi sulle ali del consumismo, ascoltare il fuoco che scoppietta nel camino dell’anima e vi sentirete “rinascere”. Vi toccherà altresì posticipare un appuntamento, presenziare ad un simposio, sopperire ad un versamento o sopportare un cavilloso elemento.

GEMELLI: “Chi la fa l’aspetti”... Ciò significa che se vi è stato fatto del male o viceversa questo tornerà al mittente con tanto di interessi… Attenti soltanto a non muovere passi azzardati e ad organizzarvi per le strenne natalizie in quanto il mese di dicembre appare infuocato e l’esiguo spazio rischierebbe di farvi trottare all’ultimo istante con un sovraccarico di stress. Birichinate sentimentali stimoleranno single e mal maritati. Introito alternato a sborsi. Infreddature ed infiammazioni.

CANCRO: Voltereste l’abete al rovescio pur di veder le cose funzionare ma con Saturno sbilenco degli inconvenienti o contrattempi ve li dovete aspettare. Presi da una miriade di impegni non saprete da qual parte cominciare per riuscire ad assolverli tutti piantando su un po’ di confusione… Vi toccherà pure farvi in quattro scovare una soluzione a ciò che affligge voi o un essere caro. Approfittate dell’8 dicembre per riposarvi, preparare l’alberello o andare in giro per mercatini o negozietti.

LEONE: Una perplessità vi manderà in tilt rendendo complicate persino le faccende più semplici: se non ne cavate un ragno dal buco chiedete aiuto a savi consulenti! Conti e portafoglio marcano “rossiccio” ma, se avete l’Ascendente in un segno d’ aria, vi tirerete su una costola grazie ad una vincita o alla provvidenza. Notiziola destante agitazione. Malintesi tra coppie. Nell’allestimento dell’albero sappiate che avvolgerlo con del filo dorato ed argentato risulterà di buon auspicio a chi si reputa scalognato…

VERGINE: Non sarà facile penetrare nei vostri pensieri… Meglio quindi eludere provocazioni, insinuazioni né controbattere alle vostre stizze… Passate le strabuzzanti lune tornerete come prima… Anche se il trigono di Saturno propina riuscite meglio andarci piano nel collocare sul piedistallo un soggetto: potreste prendere un abbaglio! Simultaneamente preventivate un incontro speciale, uno spostamento, una scorpacciata in compagnia e una folata di allegria. Sorpresine in campo materiale od affettivo.

BILANCIA: Non è che funga al top diciamo piuttosto che vi trovate in una fase di stallo in attesa di miglioramenti non tardanti ad arrivare: quindi niente bronci e su col morale…Qualche cruccio lambirà il settore operativo, materiale o personale ma anche qui la spunterete! Fattibili dei bei combini, una frettolosa e freddolosa corsa ai regalini e un figliolo da sostenere e spronare in una decisione delicata ma fortunata. Non da escludere contatti con dottori. Innamoramenti per donzelle ed adolescenti.

SCORPIONE: Sarà che siete stanchi, che qualcosa turba, che le finanze non permettono di spendere e spandere fatto sta che vi state avviando al Natale con scarsa verve e tanta voglia di pisolare … Ma i giorni risultano essere agitati e tra una faccenda da sbrigare, una salute da sorvegliare o dei conti da far quadrare arriverete a domenica cotti e sfusi. Nella scelta dei doni natalizi pensate innanzitutto a dei bimbi, al partner e una delle poche vere sincere amiche che avete.

SAGITTARIO: Confidate nell’indulgenza di qualche stellina al fine di accostarvi al Natale in maniera positiva al di là di quelle ansie che spesso vi hanno accompagnato in un 2019 abbastanza complicato. Una delusione bussa alla porta ma nel contempo una bella soddisfazione ve la toglierete alla faccia di chiunque abbia importunato o si sia creduto onnipotente… Il compleanno per taluni sarà differente dagli anni precedenti altri invece lo solennizzeranno egregiamente …

CAPRICORNO: Sembra non andarne una dritta e ciò, in parte, va accreditato all’impertinenza di Saturno arrecante intralci e demoralizzazione ma nei prossimi giorni inizierete a tirare sospiri di sollievo quasi vi toglieste un peso. In ambito sentimentale, familiare o professionale qualcheduno farà incavolare, un comunicato lascerà senza fiato oppure peccherete di ingenuità restando, dinanzi al contegno altrui, di baccalà… Acciacchino da curare e persona da andare a trovare.

ACQUARIO: Inizia il conto alla rovescia e fare un bilancio dei mesi trascorsi rendesi tassativo al fine di sistemare sospesi, perfezionare ciò che sta a cuore, obliare un momento nero, iniziare a bilanciare un settore incline ad impennate. Invito da non declinare: alla fin fine chi ve lo ha esposto vi farà divertire. Degli accadimenti avranno parecchio da insegnare mentre in ambito amichevole meglio fare una cernita e tenere accanto soltanto chi ha dimostrato di meritare la vostra fiducia.

PESCI: Al varco vi attendono giorni intensi nel corso dei quali programmarvi minuziosamente rendesi tassativo. Apprezzate le minute gioie quotidiane, state accanto a chi abbisogna di conforto e in amore niente imbarazzi neppure di fronte a tipi un po’ pazzi… Fare un opera di bene vi renderà merito mentre lo sbuffo costante vi accompagnerà tra la folla e nel girare per centri commerciali. Se sospettate vi tampini la sfighetta attaccate ad una parete del vischio e una scopetta.

Tra una pallina e l’altra agghindate l ‘albero con le luci dell’amore, della bontà e della speranza!

