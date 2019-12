Shine on you crazy Ariston: i Pink Floyd Legend incantano il pubblico sanremese con il loro “Atom Heart Mother Tour” (Foto)

La tribute band, oggi riconosciuta da pubblico e critica come il gruppo italiano che rende il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, si è esibita in un primo set nel quale ha suonato alcuni tra i più grandi successi, per poi riproporre magistralmente l’esecuzione integrale della celebre suite “Atom Heart Mother”, eseguita insieme alla Corale Polifonica Città di Anzio e il Coro Filarmonico Musica Nova dirette da Giovanni Cernicchiaro.