Sanremo: la grande stagione teatrale del Casino di Sanremo prosegue e vi da appuntamento a Capodanno con Rocco Papaleo

Un successo che si ripete, quello di Rocco Papaleo. Della sua umanità e della sua cifra artistica miscelate con leggerezza e ironia al cinema come nella musica e sul palco. D’altra parte il suo teatro-canzone è anche vita di memoria e movimento, realismo poetico e armoniosa sensualità. Note e parole con un ritmo che accarezza e poi sollecita, con garbo. E’ una formula ‘magica’, quella di Rocco Papaleo. Che canta Sinatra, avvicina tutti alla potenza e agli orizzonti della musica, avvolge nel tepore del pane e frittata di sua madre che è la culla emotiva delle nostre specificità, si avventura a piedi per riappropriarsi del tempo, fa l’amore o guarda all’amore che se ne và, abbraccia i piaceri di Bertold Brecht fino al sublime messaggio della gentilezza. Uno spaccato di passionalità e di amore per la musica ed il teatro per un “Buon 2020” da ricordare.

La Stagione teatrale del Casinò di Sanremo 2019-2020 si caratterizza non solo per i testi e gli interpreti tra i più esclusivi del panorama teatrale nazionale ma anche per la frequenza degli spettacoli, che si protrarranno sino alla fine di febbraio. La rassegna, infatti, presenta quattro mesi di rappresentazioni con personaggi amati dal pubblico del grande e del piccolo schermo, che hanno mantenuto un rapporto preferenziale con il teatro, ritenendo basilare cimentarsi sul palcoscenico a diretto contatto con lo spettatore.

Questi i prossimi appuntamenti

Il Capodanno è stato affidato a Rocco Papaleo. Per il pubblico del teatro dell’Opera ha preparato un “Live” testi e musica per trascorrere con leggerezza il 30 e il 31 dicembre ore 21.15.

Tre gli spettacoli in cartellone a gennaio

Sabato 4 gennaio ore 21.00, in anteprima nazionale 2020, Nicoletta Braschi con Roberto De Francesco presenta “Giorni Felici” di Samuel Becket; sabato 11 gennaio 2020 è in cartellone un classico del cinema neorealista italiano: “I soliti Ignoti” di Mario Monicelli con e per la regia di Vinicio Marchioni con Giuseppe Zeno. Lunedì 20 gennaio 2020 sarà Luisa Ranieri, diretta da Luca Zingaretti ad incantare nel “The deep Blue Sea”.

Due date anche per febbraio

Il Casinò per festeggiare il periodo di Carnevale propone venerdì 21 febbraio Nancy Brilli in “A che servono gli uomini” per la regia di Lina Wertmuller. Chiuderà la rassegna venerdì 28 febbraio ore 21.00 Elena Sofia Ricci in “Vetri Rotti” di Miller.

Ancora sei rappresentazioni per sette serate a teatro, sino a febbraio 2020, con protagonisti di grande presa scenica, in cui generi e diversificati argomenti costituiscono uno spaccato di cultura teatrale, finalizzato a raggiungere numerose fasce di pubblico in linea con le scelte esclusive del Casinò di Sanremo anche in tema d’intrattenimento.

“Va in scena”per la “regia” di Elior, multinazionale della ristorazione, anche la cena legata alla stagione teatrale: un antipasto, un primo piatto, acqua e calice di vino ( a scelta dalla carta del giorno) al prezzo dedicato di € 28,00. Si intende per persona, prima o dopo lo spettacolo, dietro presentazione del biglietto sino ad esaurimento dei posti disponibili. E’ esclusa la cena del 31 dicembre. E’ gradita la prenotazione ma non obbligatoria a numero tel. 0184 595266.

Biglietteria

Prevendita e Informazioni 0184 841176 ufficio

+39 3519224160 cell e cell 340 8926683

info@cooperativademart.com

Vendita

Cassa del Teatro (ingresso da porta teatro): tel. 0184.595273

La vendita verrà effettuata nel periodo compreso da martedì 5 novembre 2019 a venerdì 28 febbraio 2020:

- regolarmente, nelle giornate di martedì e sabato dalle h 16.00 alle 19.00 e il giovedì dalle 17.00 alle 19.00

- tutti i giorni, dal 27 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020, ( eccetto il 1 gennaio 2019) dalle h 16.00 alle 19.00

- nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dalle h 16.00 alle 19.00 e dalle h 20.00 alle 21.00.

Prezzi dei biglietti

Lunedì 30 dicembre 2019 e martedì 31 dicembre 2019

Platea 45 € (I settore) - 40 € (II settore)

Galleria 20 €

Altri spettacoli della stagione nel teatro dell’Opera :

Platea 30 euro (1° settore) 25 € (2°settore)

Platea ridotto* 20 €

Galleria 15 €

Studenti, galleria 10 €

Abbonamenti per i 5 spettacoli di gennaio e febbraio

5 spettacoli

Platea 125 euro 1° settore 105 euro 2° settore

85 euro * (ridotto secondo settore)

Galleria 65 €

Riduzioni

*La riduzione è riservata alle Associazioni convenzionate ( a valenza culturale e No profit) e persone diversamente abili con un accompagnatore

** Per usufruire della riduzione studenti è sufficiente presentare il libretto universitario valido o una tessera equivalente munita di foto e non aver superato il venticinquesimo anno di età; la stessa documentazione deve essere esibita al momento di accedere in teatro.